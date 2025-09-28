◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３２節 ＦＣ東京２―３横浜ＦＭ（２８日・味スタ）

横浜ＦＭが敵地でＦＣ東京に３―２で勝利し、Ｊ１残留圏内に踏みとどまり、鹿島に続いて２クラブ目のＪ１通算５５０勝目に到達した。

試合を動かしたのは主将だった。０―０の後半６分。ＤＦ角田が左サイドからワンタッチで上げたクロスを、ＭＦ喜田が頭で合わせて貴重な先制点をマークした。

プロキャリアで初のシーズン２ゴール目に「（左サイドで）崩そうとするシーンくらいで、これ中に来るなという予測は立って。本当に角田を信じていましたね。ワンタッチで上げてくるだろうと。別にアイコンタクトもないですけど、絶対に来ると信じて入れた。僕が上がるということは誰か残っている選手がいる。そういう人があっての得点だといつも思うので、いつも逆の役割というか、自分がリスクマネジメントしていたりとか、配球役になったりの役割をやっている中で、そのありがたみももちろん感じていたので。みんなを助けられたのであればすごくうれしく思う」。得点後にはゴール裏に向かい、喜びを爆発させた。

さらに同１４分には谷村が右からのクロスを右足で合わせて追加点。同１７分にも谷村がクルークスのクロスを頭で押し込んで３点をリードした。

後半４４分にＦＣ東京ＭＦ高に１点を返され、アディショナルタイムにはＰＫでショルツに決められて１点差まで迫られたが、３―２で逃げ切った。

試合前の時点でＪ１残留圏内の１７位も、降格圏内の１８位横浜ＦＣとは勝ち点２８で並んでおり、１時間前に開始した横浜ＦＣが湘南を１―０で下したため、引き分け以下で降格圏内の再転落するという危機だったが、Ｊ１残留圏内に踏みとどまる勝利で、節目の記録に到達。クラブ一筋でプレーする喜田は「記録に関して言えば、自分たちだけで積み上げたものではないので、もちろんクラブの初代から積み上げてきた歴史なので、それこそがクラブの価値だと思うし、たくさんの人が人生をかけてつないできた歴史そのものなので。自分たちがその一端を担えている幸せを感じないといけないですし、このクラブには守らないといけないものがあって、今そこと本当に大きなパワーを使って戦っている最中ですけど、本当の意味でちゃんと、いる自分らが理解をして、戦わないといけないし、ピッチに立たないといけない。自分だけがよければという状況ではないので、全員が自分を犠牲にしてでも、このクラブのためと思えれば、絶対にその数字も積み上げていけると思いますし、このクラブに大切なものとして残っていくと思うので、そういう自覚を持ってやっていきたい」と話した。