３人組ポップグループ・シクラメンのリーダーＤＥｐｐａが２８日、インスタグラムを更新。メジャーデビュー１４周年にファンからのサプライズ祝福に、大号泣したことを明かした。

２７日の札幌公演で全国９都道府県の夏ツアーファイナルを迎えたシクラメンは、２８日に道内のキリンビール園でツアー打ち上げファンミーティングを開催。メインボーカル・肉だんご、トラックメーカー・電球ら各メンバーからのプレゼント抽せん会やカラオケなどで盛り上がり、ジンギスカンを堪能したという。

ＤＥｐｐａは「ごはんを食べ終わりそろそろお開きのタイミングでシクラ族（ファン）がシクラメンで『僕の宝物』を歌いたいとリクエストがあったのでそれで〆ることに。と思ったら何と、１番を歌い終わったら『シクラメン！おめでとー！』の掛け声で会場の全員がクラッカーをバンバンバン。更にはケーキと全員からの寄せ書きが出てきてサプライズされちゃいました」と説明した。

シクラメンは２０１１年９月２８日に「僕の宝物」でメジャーデビュー。この日がメジャー１４周年の記念日だった。聴けば聴くほど味が出る「スルメサウンド」をテーマに、人生の応援ソングを届けてきた。２４年３月には独立し、今もライブやイベントで歌声を全国に届け、根強いファンがいる。

サプライズの祝福に「全然気付かなかった！やられた！ｗ」と驚くとともに「ぶっちゃけ、みんなから言われるまで記念日ってことも忘れてましたｗ」と告白。「知らなかったのはメンバーだけだったらしい。そこからはシクラ族もシクラスタッフもなぜか大号泣の僕の宝物ｗ」と説明。「昨日より泣いてるやん！ｗいやー。なんて幸せなんだろう」とツアーファイナル以上に涙したことを明かした。

「有り難い。もらってばかりで申し訳ない。最高に幸せなファンミ、記念日になりました！」と感謝し、「２０２５年９月２８日 本日でデビュー１４周年！出会ってくれた人、応援してくれる人携わる全ての方々に大感謝！来年は１５周年イヤーです！！！今年より楽しいツアーを開催したり最高に熱い１年にすることを誓います！！！」と気持ちを新たにしていた。