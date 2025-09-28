¡Ú°ìÌä°ìÅú¡ÛÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡¡À¶µÜ¹¬ÂÀÏº¤ÎÂÇ·â¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¸å²¡¤·¡ÖËÜ¿Í¤â¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à£´¡½£³¥í¥Ã¥Æ¡Ê2025Ç¯9·î28Æü¡¡ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï3Ï¢¾¡¤Çº£µ¨82¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡°ËÆ£Âç³¤¤ÎÂôÂ¼¾Þ¤ÎÀè¹Ô´ð½à¤Ç¤¢¤ë15¾¡ÌÜ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏº¤ò1ÈÖµ¯ÍÑ¤·¤ÆºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁÀ¤ï¤»¤ë°ìÀï¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°Ê²¼¡¢¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤È¤Î°ìÌä°ìÅú¡£
¡¡¡½¡½°ËÆ£¤Ï6²ó3¼ºÅÀ¡£
¡¡¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Í¡£2ÅÀ¤¢¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢3ÅÀ¼è¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¡£Â¿Ê¬¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅê¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢»ÅÊý¤Ê¤¤¡×
¡¡¡½¡½4²ó1»à¡½¡¢»°ÎÝ¤«¤é¥¨¥ó¥É¥é¥ó¤ò´º¹Ô¡£
¡¡¡ÖÃæ´Ö¼éÈ÷¤Ç¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»î¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡£¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤Ê´¶¤¸¤Ç¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢ÅÀ¤¬Æþ¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡£ÌðÂô·¯¤¬µÍ¤Þ¤êµ¤Ì£¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¡£º£Æü¤Ï¤¤¤í¤¤¤í»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×
¡¡¡½¡½À¶µÜ¤ò1ÈÖµ¯ÍÑ¡£
¡¡¡Ö¤¢¤È1ËÜ¤À¤Ã¤¿¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Ç¡ÊºÇÂ¿°ÂÂÇ¤ò¡Ë³Í¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¤Ê¤ó¤«¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤¤¡£Ê¸»ú¤Ë¤Ï»Ä¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡£¤¢¤È2»î¹ç¡¢1ÈÖ¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¡£¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤â¡×