¡Ú£Ä£å£Î£Á¡ÛºÆ¤Ó²¼¹î¾å¤Ø¡Ä½ªÈ×¤Ë°ìµó£¸ÆÀÅÀ¤Ç¼«ÎÏ£²°Ì³ÎÄê¡¡µð¿Í¤Ï±äÄ¹Àï¤ÎºÇÃæ¤Ë£³°Ì·èÄê
¡¡£Ä£å£Î£Á¤¬£²£¸Æü¡¢¥ê¡¼¥°£²°Ì¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤Æ£´Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡£±£´£±»î¹çÌÜ¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯à°Ø»Òá¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ï£·²ó¤Þ¤Ç£²¡½£²¤Ç¶¥¤ê¹ç¤¦ÙÉ¹³¤·¤¿Å¸³«¡£¤·¤«¤·¡¢£¸²ó¤ËÀï¶·¤¬°ìÊÑ¤·¤¿¡£¤³¤Î²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿Áê¼ê¤Î£µÈÖ¼ê¡¦¾ï¹¤ò°ì»à¤«¤é¤Ä¤«¤Þ¤¨¡¢º´Ìî¡¢»³ËÜ¡¢ÀÐ¾å¡¢ÎÓ¡¢ÂåÂÇ¡¦ÅÙ²ñ¤ÎÅÜ¤È¤¦¤Î£µÏ¢ÂÇ¤Ç£³ÆÀÅÀ¡£¤µ¤é¤ËÆó»à¸å¤Ë¤Ï·¬¸¶¡¢Åû¹á¡¢¥Ó¥·¥¨¥É¤Ø¤Î»àµå¤ò¶´¤ó¤Ç¡¢¿ÀÎ¤¤ÎÄ¹Ã»ÂÇ£³ËÜ¤ÇÂçÎÌ£µÅÀ¤òµó¤²¡¢½ªÈ×¤Ë£¸ÅÀ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡£²°Ì³ÎÄê¤Î¾ò·ï¤Ï¾¡¤Á¤«°ú¤Ê¬¤±¡£²¾¤Ë¹Åç¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤â¡¢µð¿Í¤¬Æ±¤¸»þ´ÖÂÓ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ë°ú¤Ê¬¤±¤ë¤«Éé¤±¤ë¤«¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤¬ÂÇ¼Ô£±£²¿Í¤òÁ÷¤ê¹þ¤àÌÔ¹¶¤ò·«¤ê¹¤²¤ë´Ö¤Ë¡¢¤â¤Ä¤ì¤¿µð¿ÍÀï¤Ï±äÄ¹Àï¤ËÆÍÆþ¡£¼«ÎÏ¤Ç·è¤á¤ë¤«¡¢µð¿ÍÀï¤Î·èÃå¤¬Àè¤«¡Ä¡££Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤ê¤¹¤®¤À¤è¡¢£Ä£å£Î£Á¡×¡Ö¾¯¤·¤Ï¼ê²Ã¸º¤·¤í¡Á¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ËÆ¨¤²ÀÚ¤ì¤ë¤ä¤í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿Ãæ¡¢£Ä£å£Î£Á¤Ïµð¿ÍÀï¤¬£´¡½£´¤Ç±äÄ¹£±£±²ó¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë£±£°¡½£²¤Ç¾¡Íø¤·¡¢£²°Ì¤ò³ÎÄê¡£Æ±»þ¤Ëµð¿Í¤Ï£³°Ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï£³°Ì¤«¤é£Ã£Ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Çºå¿À¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Çµð¿Í¤òÇË¤ê¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤âÀ©¤·¤¿¡£º£Ç¯¤â²¼¹î¾å¤ò²Ì¤¿¤¹¤Î¤«¡¢»°±º´ÆÆÄ¤Î¼êÏÓ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£