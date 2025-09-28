¡Ú¾¾ºå¶¥ÎØ¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¾Þ¡Û»³¸ý·ýÌð¡¡¶ÃÂ®·þ¤ê¤Çº£Ç¯5V¡¡·»¡¦À»Ìð¤âAµéÀ©¤·2²óÌÜ¤Î·»ÄïV¥ê¥ì¡¼
¡¡¾¾ºå¶¥ÎØ¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¾Þ¡¦½©¤ÎÁú¤Õ¤êËÜÊÞÇÕ¡¦CTCÇÕ¡ÊF1¡Ë¡×¤Ï28Æü¡¢Âè12R¤ÇSµé·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì»³¸ý·ýÌð¡Ê29¡á´ôÉì¡Ë¤¬10ÉÃ8¤Î¶ÃÂ®·þ¤ê¤Çº£Ç¯5²óÌÜ¤ÎV¥´¡¼¥ë¡£11R¤ÎAµé·è¾¡¤Ï»³¸ýÀ»Ìð¡Ê31¡á´ôÉì¡Ë¤¬Í¥¾¡¡£2022Ç¯11·î16Æü¤ÎÂç³À°ÊÍè¡¢2²óÌÜ¤Î·»ÄïV¥ê¥ì¡¼¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡¡Aµé·è¾¡11R¤Ç·»¡¦À»Ìð¤¬Í¥¾¡¡£»×¤ï¤Ì¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò·ü¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ï2Ç¯Á°¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼²¦¡£¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¼«¤éÀµ¹¶Ë¡¤Ë¿Ø¼è¤ê¡¢ÊÌÀþ¤ÎÆ°¤¤òÁ´¤ÆÇÄ°®¤·¤Ê¤¬¤éºÇ½ªÅª¤Ë3ÈÖ¼ê¤ò³ÎÊÝ¡£°ËÆ£¿®¤Î»Å³Ý¤±¤ËÈï¤ëÁ°¤Ë2¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ò·è¤á¡¢10ÉÃ8¤Î¥Ï¥¤¥é¥Ã¥×¤Çº£Ç¯5ÅÙÌÜ¤ÎV¥´¡¼¥ë¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡£Æ±»þ¤Ë3Ç¯Á°¤ÎÂç³À¤Ç·è¤á¤¿·»ÄïV¥ê¥ì¡¼¤ÎºÆ¸½¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï6·î¤Î»ÍÆü»Ô¤ËÂ³¤¯»°½Å¸©¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÇÕ¡õ¾Þ¤ÎÏ¢ÇÆ¤È¤¤¤¦¡¢ºÇ¹â¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò±é½Ð¡£¤µ¤¹¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃË¤Ï°ã¤¦¡£
¡¡¡Ö·»¤¬¾¡¤Ã¤Æ¶ÛÄ¥¤·¤¿¤·¡¢Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¡£´ºÆ®Ìç¤ÎÀ¼½Ð¤·¤â¡¢¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ëµ¤¹ç¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡º£Ç¯¤â¸åÈ¾Àï¤ò·Þ¤¨¡¢¾Þ¶â¤Ç¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê½Ð¾ì¤Ï¸·¤·¤¤°ÌÃÖ¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï»Ä¤ë2¤Ä¤ÎG1¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤¿À¸³è¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö¼«Å¾¼Ö¤Î½¤Àµ¤¹¤Ù¤ÅÀ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ç·ë²Ì¤â½Ð¤»¤¿¡£G1¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤¤Î®¤ì¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Þ¤º¤ÏÍè·î23Æü¤ËÁ°¶¶¤Ç³«Ëë¤¹¤ë´²¿Î¿Æ²¦Ç×¡£È×ÀÐ¤Î¾õÂÖ¤Ç·èÀï¤ËÎ×¤à¹½¤¨¤À¡£
¡¡¡þ»³¸ý¡¡·ýÌð¡Ê¤ä¤Þ¤°¤Á¡¦¤±¤ó¤ä¡Ë1996Ç¯¡ÊÊ¿8¡Ë1·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´ôÉì¸©½Ð¿È¤Î29ºÐ¡£117´ü¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤ÏÌµ½ý¤ÇSµéÆÃ¿Ê¤ò·è¤á¡¢21Ç¯9·î¤Î¶¦Æ±ÄÌ¿®¼ÒÇÕ¡Ê´ôÉì¡Ë¤Ç¤Ï»Ë¾åºÇÂ®¤ÎG2Í¥¾¡¤òÃ£À®¡£23Ç¯5·î¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¡ÊÊ¿ÄÍ¡Ë¤ÇG1½éÀ©ÇÆ¡£G3Í¥¾¡¤Ï4²ó¡£Éã¤Ï»³¸ý¹¬Æó»á¡Ê62´ü¡¦°úÂà¡Ë¡¢»Õ¾¢¤Ï½ÇÉã¤ÎÉÙÀ¸¡Ê68´ü¡Ë¡¢115´ü¤ÎÀ»Ìð¤Ï·»¡£1¥á¡¼¥È¥ë67¡¢70¥¥í¡£·ì±Õ·¿A¡£