自民党総裁選（１０月４日投開票）を巡り、読売新聞社は国会議員の支持動向を調査した。

自民支持層を対象とした電話調査から試算した党員・党友票と合わせると、上位２人による決選投票となる公算が大きく、小泉進次郎農相（４４）と高市早苗・前経済安全保障相（６４）が先行し、林芳正官房長官（６４）が追う情勢だ。２割弱の票の行方は不明で、誰が決選投票に勝ち残るかは流動的な面がある。

総裁選は、国会議員票２９５票と同数の党員・党友票の計５９０票を争う。第１回投票で過半数を得た候補がいなければ決選投票となり、議員票２９５票に加え、各都道府県で党員・党友票の得票が多い候補に１票ずつ４７票が割り振られる。

国会議員の支持動向は２８日時点で９０％に当たる２６５人から意向を聞き取るなどして確認した。小泉氏が７１人と最多で、林氏が５２人、高市氏が３８人、小林鷹之・元経済安保相（５０）と茂木敏充・前幹事長（６９）が各２９人となった。「未定」「答えない」が４６人、未回答が３０人いた。

自民支持層調査は、２７〜２８日に４７都道府県で行い、９１９５人の回答のうち、自民を支持すると答えた３１４３人の回答を分析した。どの候補を最も支持するかを尋ねたところ、小泉氏が４０％で、高市氏が２５％、林氏が１６％と続いた。小林氏が５％、茂木氏は４％で、９％は支持候補を明らかにしなかった。このうち党員・党友と答えた５１９人では、小泉氏４１％、高市氏２８％、林氏１３％、小林氏８％、茂木氏４％だった。

自民支持層の回答を基に党員票を試算すると、小泉氏１２０票、高市氏７５票、林氏４８票、小林氏１４票、茂木氏１１票となった。議員票との合計では、小泉氏１９１票、高市氏１１３票、林氏１００票、小林氏４３票、茂木氏４０票だった。得票率は小泉氏で３割にとどまっており、決選投票にもつれ込む可能性が高まっている。

高市氏支持者は国民がトップ

自民党支持層調査で、立憲民主、日本維新の会、国民民主の３党のうち、自民、公明両党の連立政権に加わるならどの政党が最も望ましいかを尋ねたところ、トップは維新の３５％で、国民民主は２２％、立民は１５％だった。総裁選で支持する候補者ごとに見ると、高市早苗氏を選んだ人では国民民主３９％が維新２８％を上回ったが、その他はいずれも維新が最多で、小泉進次郎氏を挙げた人では維新４１％、立民１７％、国民民主１６％の順だった。

新しい総裁に最も優先して取り組んでほしい政策や課題を８項目から選んでもらうと、「物価高対策」が最多の３２％で、「外交や安全保障」１６％、「景気や雇用」１４％、「社会保障」１０％、「自民党改革や政治資金問題への対応」８％などと続いた。