めぐりズム♡こめかみまで包む新作アイマスクで、癒しのひととき

花王のヘルスケアブランド「めぐりズム」から、ブランド史上最大サイズの新作アイマスクが登場♡2025年10月4日（土）より、全国のマツモトキヨシ・ココカラファイン店舗とオンラインストアで数量限定販売されます。こめかみまでやさしく包み込み、視界をシャットアウト。フローラルパウダリーの香りとハーバルウッディの香りの2種類で、深呼吸したくなる心地よさを実現します♪

こめかみまで包む心地よさ

「めぐりズム こめかみまで包みこむアイマスク」は、従来品より覆う面積約1.3倍*1で、手のひらで包まれたようなフィット感が特徴♡

快適温度約40℃で約20分間あたたかさが持続し、目もとだけでなくこめかみまでやさしく包み込む設計。外部の刺激から解放され、没入感のあるリラックスタイムを叶えます。

フローラルパウダリーとハーバルウッディの香りの2種類で気分に合わせて選べます。

*1 当社既存品比

パッケージにも工夫♡開封前から癒し

開封するとまず目に飛び込む「没入ガイド」と内袋のピローで、使用前から心が落ち着く演出♡さらに最後の1枚を取り出すと内側にメッセージが現れ、忙しい毎日でも小さな癒しを体感できます。

おやすみ前や自宅でのくつろぎタイム、外出先でも手軽に使用できるのが魅力です。3枚入りで、どちらの香りも深呼吸したくなる心地よさを楽しめます。

めぐりズム新アイマスクで癒しのひとときを

ブランド史上最大サイズの「めぐりズム こめかみまで包みこむアイマスク」は、目もとからこめかみまで包み込み、快適温度約40℃・快適時間約20分で外部刺激から解放♡

フローラルパウダリー／ハーバルウッディの香りで深呼吸したくなる癒しを提供します。

全国のマツモトキヨシ・ココカラファイン店舗およびオンラインストアで10月4日（土）より数量限定発売です♪