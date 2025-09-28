メルカリに「よく出品する商品」ランキング！ 2位「本・雑誌・漫画」、1位は？
All About ニュース編集部では、2025年8月22日の期間、全国10〜60代の男女200人を対象に、メルカリに関するアンケートを実施しました。その中から、「メルカリによく出品する商品カテゴリ」ランキングの結果をご紹介します。
さらに、調査で判明した結果について「All About」フリマアプリガイドの川崎さちえさんに解説してもらいました。
読み終わった本や不要になった雑誌・漫画は手放しやすく、出品のハードルが低いジャンルです。セット販売や人気作品のまとめ売りも多く見られ、比較的回転率も良好なカテゴリといえます。
回答者からは「ブックオフなどの実店舗に行って売るより高価格になるから」（30代女性／北海道）、「いらなくなった本や使わなくなった参考書などを出版しています」（20代女性／東京都）、「子どもや私が読み終わった本を売るのに利用しています」（40代女性／北海道）といった声が集まりました。
着なくなった衣類や使わなくなったバッグなどを気軽に出品できるファッションカテゴリは、メルカリ利用者の定番ジャンル。季節ごとの入れ替えやサイズアウトした服の処分などを目的に出品する人が多く、継続的に出品される傾向があります。
回答者からは「ブックオフやセカストなどに売りに行くより、確実に高い値段で売れるから」（20代女性／神奈川県）、「衣服や靴、バッグなどは季節ごとに入れ替えがしやすく、比較的短期間で売れやすいので」（50代女性／愛知県）、「着なくなった物を捨てるより購入してくれる方がいるならちょっとしたお小遣いになるから」（30代女性／大阪府）といった声が集まりました。
▼川崎さちえさんのコメント
よく出品するカテゴリに本や雑誌、ファッションが入ってきたのは、それだけよく買っているものだからでしょう。家の中にあるものの代表ともいえます。
本や雑誌はリサイクルショップに売っても数十円ということもザラですが、メルカリならその何倍にもなることもあります。書き込みがあってもOKなので、参考書や問題集なども人気ですね。
ファッションに関しては、シーズンごとに新しい服を買う人も少なくないので、服の出入りは意外と激しいのかもしれません。例えば夏に使った服を早めに売ったりしますし、衣替えで出てきた昨年の服を出品したりすることもあります。
トレンドを意識した服の場合、トレンドが終わると売れにくいですが、定番のデザインであればトレンドがあまり関係なくなります。メルカリではユニクロやGUなどの商品も人気ですから、ファストファッションでも出品を諦める必要がないのもうれしい点でしょう。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の解説者：川崎 さちえ
ネットオークション歴19年、フリマアプリ歴9年。NHK『あさイチ』をはじめとした多数の情報番組に出演し、経験に基づいた実践型のフリマアプリやオークションの魅力を伝えている。
(文:All About ニュース編集部)
