¡Ö¤ª¤Ã¡ª¥¬¥ó¸«¡Ä¡×26ºÐ¸µ¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ëàÄ¶¥¿¥¤¥Èá¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¡õ´ã¶À»Ñ¤ËÅ£ÉÕ¤±¡Ö¤³¤ì¥¬¥Á¤Ç¤¢¤Ä¤¤¡×¡Ö¥ä¥Ð¡×¡Ö¿§µ¤¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡ª¡×
¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤È¥á¥¬¥Í¤¬ÁêÀÈ´·²¡×
¡¡¸µ¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¸½ºß¤Ï½÷Í¥¤Î26ºÐ¤¬¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£½Ð±é¤·¡¢àÄ¶¥¿¥¤¥Èá¤Ê°áÁõ¤È´ã¶À»Ñ¤ËÇ®¤¤»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡26ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖÁ´ÎÏ!Ã¦ÎÏ¥¿¥¤¥à¥ºSP¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µÇµÌÚºä46¤Î»³²¼Èþ·î¡£10·î7Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¿·¥É¥é¥Þ¡Ö¿·Åìµþ¿å¾å·Ù»¡¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë»³²¼¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·ÈÖÁÈ¤òÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¤¢¤²¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»³²¼¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬±¿±Ä¤¹¤ëX¤Ç¤Ï¥¿¥¤¥È¤Ê°áÁõ»Ñ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö»³²¼Èþ·î¡¢Ã¦ÎÏ¥¿¥¤¥à¥º½Ð¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¤ª¤Ã¡ª¥¬¥ó¸«Ãæ¡×¡Ö¤³¤ì¥¬¥Á¤Ç¤¢¤Ä¤¤¡×¡Ö¥á¥¬¥Í¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¸¤½¤¦¡×¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤È¥á¥¬¥Í¤¬ÁêÀÈ´·²¤Ç²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¿§µ¤¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡×¡Ö´ã¶À»Ñ¤¬ÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¿¡£