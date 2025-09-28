J2»ÄÎ±Áè¤¤±²Ãæ¤ÎÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀ¶Éð¹°»Ì¤¬º¸µÓÆùÎ¥¤ì
¡¡J2ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤Ï28Æü¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎMFÀ¶Éð¹°»Ì¡Ê35¡Ë¤¬º¸¥Ò¥é¥á¶Ú¤ÎÆùÎ¥¤ì¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Á´¼£´ü´Ö¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£21Æü¡¢ÂçÊ¬»ÔÆâ¤ÎÎý½¬¾ì¤ÇÉé½ý¤·¤¿¡£
¡¡¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀ¶Éð¤ÏÂçÊ¬¤Î°éÀ®ÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¡¢º£µ¨16¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¡¢¼ç¾¤Ë½¢Ç¤¡£¤·¤«¤·½Ð¾ì4»î¹ç¤ÇÌµÆÀÅÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢3·î23Æü¤ÎÆ£»ÞÀï¤òºÇ¸å¤ËJ2¸ø¼°Àï¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÊ¬¤Ïº£µ¨J1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·÷Æâ¤Î6°Ì°ÊÆâ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Âè31Àá¤ò½ª¤¨¤Æ7¾¡12Ê¬¤±12ÇÔ¤Î¾¡¤ÁÅÀ33¤Ç17°Ì¡£J3¹ß³Ê¥é¥¤¥ó¤Î18°Ì»³¸ý¤È¾¡¤ÁÅÀ8º¹¤Ç¡¢»ÄÎ±Áè¤¤¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£