◆九州六大学野球秋季リーグ戦最終第5週第2日 西南大10―1北九大（28日、桧原運動公園野球場）

今季最終戦に勝って優勝決定戦に持ち込みたい西南大は先発マウンドを1年生の梶原遙仁（大分上野丘）に託した。

梶原は2回、北九大に犠飛で先制を許したものの、その後はリズムの良い投球で相手打線に的を絞らせなかった。8回116球を投げ、4安打1失点と堂々のピッチング。大一番となる29日の優勝決定戦に向けてリリーフ陣をしっかり休ませた。

この日は19歳の誕生日で、今季2勝目が自身への最高のプレゼントになった。梶原は「出塁させていい打者と出してはいけない打者を区別して、キャッチャー（伊永大蔵）を信じて投げました」と笑顔。東和樹監督も「1年生でデータが少ないのもあってマウンドを任せた。あまりコースを狙わずに真ん中周辺にどんどんテンポ良く投げてくれた」とルーキーの度胸をたたえた。

変化球はスライダーとカーブ、チェンジアップなどを武器とし、直球は高校時代にマークした142キロが最速。今後を見据えて「もっと出力を上げていきたい」とアップデートを誓った。（山崎清文）