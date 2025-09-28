残留争い真っ只中のチームとは思えない”ゴールラッシュ”。殊勲者のひとりはポジショニングセンス抜群のストライカー【横浜FM】
2025年９月28日、横浜F・マリノスがFC東京を３−２と撃破。わずか11分間（51分から62分）で３得点と、怒涛のゴールラッシュは見応え十分で残留争い真っ只中のチームとは思えない凄みが感じられた。
その立役者のひとりが、２ゴールの谷村海那。１−０で迎えた59分に渡辺皓太からのクロスを右足で、続く62分には渾身のヘッドでネットを揺らした活躍は称賛に値した。
試合後、横浜FMの大島秀夫監督も「黙々と努力するタイプで、闘志を内に秘めている。ボックス内での能力は高くて、僕にはできないハードワークもしてくれる。期待以上の働きでした」と絶賛していた。
当の谷村は、チームの３点目をクロスでアシストしたジョルディ・クルークスの仕事ぶりを「あれはジョルディのゴールです」と評していた。
「ジョルディのクロスは速いし、質が高いので、触ればゴールというパターンが多いです。なので、位置取りだけ気をつけていました」
とはいえ、“そこ”にいることも大事。59分、62分のゴールは谷村のポジショニングセンスを証明した２ゴールでもあった。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
