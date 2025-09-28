¤¤¤Ó¤¤ò¤«¤¤Ê¤¬¤é¸Æ¤Ó¤«¤±¤ËÈ¿±þ¤»¤º 70ÂåÃËÀ¼õ·º¼Ô»àË´ ½ä²óÃæ¤Î¿¦°÷¤¬È¯¸« »¥ËÚ·ºÌ³½ê
»¥ËÚ·ºÌ³½ê¤Ï2025Ç¯9·î28Æü¡¢Ã±ÆÈ¼¼¤Ë¼ýÍÆÃæ¤Î70ÂåÃËÀ¼õ·º¼Ô¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»¥ËÚ·ºÌ³½ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢9·î28Æü¸áÁ°8»þ40Ê¬¤´¤í¡¢½ä²óÃæ¤Î¿¦°÷¤¬¡¢Ã±ÆÈ¼¼¤Ç¤¤¤Ó¤¤ò¤«¤¤Ê¤¬¤é¸Æ¤Ó¤«¤±¤ËÈ¿±þ¤·¤Ê¤¤ÃËÀ¼õ·º¼Ô¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¼õ·º¼Ô¤ÏµßÌ¿Á¼ÃÖ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éµßµÞ¼Ö¤ÇÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¤è¤½1»þ´Ö¸å¤Ë»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»à°ø¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÃËÀ¼õ·º¼Ô¤Ï½Û´Ä´ï·Ï¤ä¾Ã²½´ï·Ï¤Î¼À´µ¤Î¤Û¤«¡¢¼ðáç¤¬¤¢¤ê¡¢ÅêÌô¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸áÁ°8»þ20Ê¬¤´¤í¤Ë¿¦°÷¤¬Ä«¿©¤Î¿©´ï¤ò²ó¼ý¤·¤¿ºÝ¤Ï°Û¾ï¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»¥ËÚ·ºÌ³½ê¤ÎÍ·º´ÆÆ»Ë½êÄ¹¤Ï¡Ö¿¦°÷¤ÎÂÐ±þ¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤âÈï¼ýÍÆ¼Ô¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤ËËüÁ´¤ò´ü¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢Å¬ÀÚ¤Ê°åÎÅ¤Î¼Â»Ü¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£