◇プロ野球セ・リーグ DeNA 10-2 広島(28日、マツダスタジアム)

広島は本拠地でDeNAとの最終戦に挑みました。この試合は中盤まで均衡の試合展開となるも、終盤に大量得点を許し、大敗を喫しました。

この日の先発は郄太一投手。初回にモンテロ選手の先制タイムリーで得た援護を手にマウンドにあがるも、乱調を見せ押し出し四球で同点に追いつかれます。さらに3回には1アウトからビシエド選手の打球を足に受け、2アウトまで持ち込む中でも緊急降板となりました。

このマウンドを託されたのは2番手・高橋昂也投手。急きょのマウンドを無失点で切り抜けると、その後2イニング連続で三者凡退と好投を披露しました。

その後も両チーム追加点なく迎えた7回、菊地ハルン投手がプロ初失点を喫します。それでもその直後には、初のリリーフ起用となった藤浪晋太郎投手の前に1アウト満塁の好機をつかみ、犠牲フライで再びすぐさま同点に追いつきました。

それでも8回、ここで起用された常廣羽也斗投手が大誤算。4本のタイムリーを浴びるなどで一挙8失点を喫しました。

以降は得点ならずゲームセット。DeNAとの今季最終戦も、大敗を喫しました。この結果、DeNAは2位を確定させました。