◆東京新大学秋季リーグ戦第４週第２日▽杏林大５x―４創価大＝延長１１回タイブレーク＝（２８日・岩槻川通公園）

今秋ドラ１候補が技ありの一発をみせた。２点を追う９回２死一塁。創価大・立石正広（４年＝高川学園）はカウント１―０からの低めに入ってきた変化球に反応。体勢を崩しながらも左越えへ運んだ。「スライダーだと思います。真っすぐを待っていたのですが、前でさばけたのでよかったです」と自己分析。待望の今秋リーグ戦１号が飛び出し「すごい安心感ですね」と息をついた。

８月のオープン戦でスライディングした際に右足じん帯を痛め、２７日の同戦でようやく先発復帰を果たした。この日は「３番・二塁」で先発。初回の第１打席で今秋リーグ戦初安打となる中前打を放つと、３回には右前打と計３安打。走塁でも初回２死、次打者への暴投で一塁から一気に三塁を陥れるなど負傷箇所の不安を感じさせない走りをみせた。「試合中は気にすることはなかったですけれど、粗末にケアをするとまたケガをしてしまうので時間をちゃんと使おうと思います」と再発防止へ気の緩みはない。

主将でもある立石が土壇場で放った同点弾も実らず、チームは延長１１回タイブレークの末にサヨナラ負け。連敗で勝ち点を落とした。リーグ３連覇へ向けて残り２カードは負けられない試合が続く。「ポジティブに考えながら、勝てる試合は全部勝ちたいです」。試合後に届いたホームランボールを手に力強く誓った。