¡¡½÷Í¥¡¦¤Î¤ó¤¬¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤Î¤ó¤Ï£²£¸Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥ª¥Ï¥é¡ù¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¢¤µ¤¤¤³¡¼¡¼¡ª¤¸¤ã¡¼¡¼¡¼¤ó¤×¡ªº£Ç¯¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢ÀÄ¶õ¤È»³¤òÇØ·Ê¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤ÉÊ£¿ôËç¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤Î¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÎÇØ·Ê¤Ï¼«Á³¤¬»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¥Î¥ó¤Á¤ã¤ó¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Î¤ó¤é¤·¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¤¤¤¤¤ªÅ·µ¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡×¡Ö¤Î¤ó¤µ¤ó¤¤¤¤ÈôÌö¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£