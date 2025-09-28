ＥＸＩＬＥなどが所属する芸能事務所・ＬＤＨが２８日、公式サイトでプロダンスリーグ「Ｄ．ＬＥＡＧＵＥ（Ｄリーグ）」に参戦するチーム「ＬＤＨ ＳＣＲＥＡＭ」のオーディション合格者１３人のうち、３人と双方合意の上で契約解除することを発表した。

同サイトでは「弊社Ｄ．ＬＥＡＧＵＥチームメンバーに関するお知らせ」と題し、「弊社所属Ｄ．ＬＥＡＧＵＥチームＬＤＨ ＳＣＲＥＡＭのメンバーに選出されておりました鳥居大和・山田悠世・森崇晃に関するご報告を申し上げます。３名については、本人とも協議を行いましたが、今回は双方の合意により契約を取りやめることとなりました」と発表。

「オーディション時より温かいご声援をお寄せくださっている皆様、関係者の皆様には、このような結果となりましたことを心よりお詫び申し上げますとともに、これまでのご支援に感謝申し上げます。弊社としましては、今後も３名を可能な範囲でサポートしてまいります」とした。

「ＬＤＨ ＳＣＲＥＡＭ」は、ＥＸＩＬＥのＮＡＯＴＯがディレクターを務めるダンスチーム。１０月からのＤリーグ新シーズンに向け、オーディションでメンバーを募集していた。７月に行われた最終審査では、元ＴＯＫＩＯ・山口達也さんの長男・高澤笑大郎がメンバー入りしたことでも話題になった。