¥í¥Ã¥Æ¡¦µÈ°æ´ÆÆÄ¡¡4»î¹çÏ¢Â³¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤Î¥É¥é1¡¦À¾Àî¤Ë¡Ö¿·¿Í²¦¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡¡»î¹ç¸å°ìÌä°ìÅú
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥í¥Ã¥Æ3¡½4ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê2025Ç¯9·î28Æü¡¡ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë
¥í¥Ã¥Æ¤ÏÀèÈ¯¡¦¾®Åç¤¬8²ó128µå¤òÅê¤²¤Æ10°ÂÂÇ4¼ºÅÀ¡£4²ó¤ËÂÇµå¤¬º¸É¨ÉÕ¶á¤òÄ¾·â¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬Â³Åê¡£ÎÏÅê¤ò¸«¤»¤¿¤¬º£µ¨10ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ç¤Ï¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦À¾Àî¤¬4»î¹çÏ¢Â³¤Çº£µ¨39ÅÙÌÜ¤Î¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¡£µ¬ÄêÂÇÀÊÅþÃ£¤âÌÜÁ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°Ê²¼¡¢»î¹ç¸å¤ÎµÈ°æ´ÆÆÄ¤È¤Î¼ç¤Ê°ìÌä°ìÅú¡£
¡¡¡½¡½¾®Åç¤Ïº¸É¨¤ËÂÇµå¤ò¼õ¤±¤¿¤¬8²ó¤Þ¤ÇÅê¤²¤¿¡£ÇòÀ±¤òÉÕ¤±¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤·¤«ÌÜÉ¸¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¤¢¤È¥¤¥Ë¥ó¥°¤«¡£¡Êµ¬ÄêÅêµå²ó¿ô¤Î¡Ë143²ó¤Þ¤Ç¤¢¤È3¡×
¡¡¡½¡½µ¬ÄêÅêµå²óÅþÃ£¤Ê¤é4Ç¯Ï¢Â³¡£¼¡¤ÎÅÐÈÄ¤ÇÆÏ¤¤½¤¦
¡¡¡Ö¤½¤³¤òÌÜÉ¸¤Ëº£¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡£Â¤Î¾õÂÖ¤ò¤ß¤Æ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Î´¶¤¸¤À¤È¹Ô¤±¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡½¡½Åêµå¼«ÂÎ¤Ï¡£ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ò5ÅÙ½ÐÎÝ¤µ¤»¤¿
¡¡¡Ö¤½¤³¤¬º£Æü¤Î¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡£¤¢¤È²¼°ÌÂÇÀþ¤ÎÀèÆ¬¤Ç¤¹¤è¤Í¡£7²ó¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡ÊÀèÆ¬¤Î8ÈÖ¤ÎÂåÂÇ¡¦ÆàÎÉ´Ö¤Ë»Íµå¡Ë¡£¾®Åç¤â¡È¤·¤Þ¤Ã¤¿¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡£»Íµå¤Ç¡ÊÀèÆ¬¤ò¡Ë½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤·¤«¤â²¼°ÌÂÇÀþ¤Î¤È¤³¤í¡£¤½¤³¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Æ¡¢¼¡¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½Æ£²¬¤â¼«ÂÇµå¤òÅö¤Æ¤ÆÅÓÃæ¸òÂå
¡¡¡ÖÉ¨¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤ÏÎÏ¤¬Æþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¤â¤¦Âç¾æÉ×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¡×
¡¡¡½¡½»³ËÜÂçÅÍ¤Ï¥Ù¥ó¥Á³°
¡Ö¤â¤¦¤º¤Ã¤È³°¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¤Ë¤Ç¤¤¿½ý¤Ë¤Ð¤¤¶Ý¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡£º£Æü¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¡¢¤À¤¤¤ÖÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÙÍÜ¤¬¤¤¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½À¾Àî¤Ïº£Æü¤â2ËÜ¡£µ¬ÄêÂÇÀÊÅþÃ£¤âÌÜÁ°¡£
¡¡¡Ö¤¤¤¤¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»î¹ç¤Ç¡Ë²¿²ó¤«5ÂÇÀÊ²ó¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤¢¤ì¤Ç¤Û¤Ü¤¤¤±¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¡½¡½¤¼¤Ò¿·¿Í²¦¤ò
¡¡¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï1²ó¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤Í¡£¿·¿Í²¦¤ò¼è¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤é¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤³¤òÌÜÉ¸¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×