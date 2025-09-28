µÈ±Ê¾®É´¹ç¡¡¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊªÌÀ¤«¤¹¤â¡Ä¡Ö12¸Ä¤¯¤é¤¤¿©¤Ù¤Á¤ã¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎµÈ±Ê¾®É´¹ç¡Ê80¡Ë¤¬28ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡ÖÃÓ¾å¾´¡ßµÈ±Ê¾®É´¹ç ¾¼ÏÂ100Ç¯¡×¤Ë½Ð±é¡£»£±Æ¤Î»þ¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¶Ã¤¤ÎÅú¤¨¤ò¤·¤¿¡£
¡¡µÈ±Ê¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ½é½Ð±é¤Ç¡¢¾¼ÏÂ¸µÇ¯¤«¤éº£Ç¯¤Þ¤Ç100Ç¯¤ÎÊâ¤ß¤ò¾¼ÏÂ¤ÎÂç¥¹¥¿¡¼¤ÎÌÜÀþ¤ò¸ò¤¨¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüÀ¶¿©ÉÊ¤Î¥Á¥¥ó¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢È¯ÇäÅö»þ¤Ï¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Öº£¤Ï¿©¤Ù¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿µÈ±Ê¡£
¡¡ÃÓ¾å¾´»á¤«¤é¡ÖµÈ±Ê¤µ¤ó¤¬»£±Æ¤Î»þ¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¥±¡¼¥¤¬¤È¤Æ¤â¹¥¤¤Ç¡Ä¥±¡¼¥¤ò12¸Ä¤¯¤é¤¤¿©¤Ù¤Á¤ã¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡µÈ±Ê¤Ï¡ÖÌë¤Þ¤Ç»£±Æ¤Ç¡¢½êºß¤Ê¤¯¤Æ¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÃËÀÇÐÍ¥¤¬¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢½÷Í¥¿Ø¤Ï¥Ð¥¹¤ÎÃæ¤ÇÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¥Ð¥¹¤ÎÃæ¤Ç¡£¥±¡¼¥¤òÇã¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿©¤Ù¤Æ¡¢»ä12¸Ä¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£