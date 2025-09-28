ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Í¡×15¾¡¤ªÍÂ¤±¤Î°ËÆ£Âç³¤¤ÏºÇ½ªÀï¤ÇÂôÂ¼¾Þ¾ò·ï¤ËÄ©Àï¤«¡ª¡©
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à£´¡½£³¥í¥Ã¥Æ¡Ê2025Ç¯9·î28Æü¡¡ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀèÈ¯¤Î°ËÆ£Âç³¤¤Ï1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î6²ó¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£
¡¡¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤Ï¡Ö¡Ê°ËÆ£¤Ï¡Ë¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Í¡£2ÅÀ¤¢¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢3ÅÀ¼è¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¡×¤È¡¢ÂôÂ¼¾Þ¤ÎÁª¹Í´ð½à¤Ç¤¢¤ë15¾¡¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¨¡¼¥¹¤ÎÅêµå¤ò»ÄÇ°¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡106µå¤ÈÍ¾ÎÏ¤ò»Ä¤·¤Æ¤Î¹ßÈÄ¡£¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÂ¿Ê¬¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅê¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£