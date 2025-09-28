Ä¹Ìî¸©·Ù»¡ËÜÉô

¡¡£²£¸Æü¸áÁ°£¸»þ£³£µÊ¬º¢¡¢Ä¹Ìî¸©°ÂÆÞÌî»Ô¤ÎËÌ¥¢¥ë¥×¥¹±í³Ù¤ÎÂè£³¥Ù¥ó¥ÁÉÕ¶á¡ÊÉ¸¹âÌó£±£¹£µ£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ç¡¢ÅÐ»³Ãæ¤À¤Ã¤¿´Ú¹ñÀÒ¤Î¥­¥à¡¦¥½¥Ê¥à¤µ¤ó¡Ê£µ£·¡Ë¤¬³êÍî¤·¤¿¤ÈÅÐ»³¼Ô¤«¤é£±£±£°ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£

¡¡¥­¥à¤µ¤ó¤ÏÌó£´»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¸©·Ù¥Ø¥ê¤Çµß½õ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£

¡¡¸©·Ù°ÂÆÞÌî½ð¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥­¥à¤µ¤ó¤ÏÆ±Æü¡¢Ãç´Ö¤Î´Ú¹ñ¿ÍÃËÀ­¤È°ì½ï¤ËÃæË¼²¹ÀôÅÐ»³¸ý¤«¤éÆþ»³¡£ÅÐ»³Æ»ÏÆ¤Î¼ÐÌÌ¤ËÌó£¸£°¥á¡¼¥È¥ë³êÍî¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£