一人暮らしをしていた男性が、彼女と同棲を始めると後悔することがあるようです。一緒に生活している以上、家事は分担するのがルールだと思いますが、どうしても家事をやりたくない男性にとってはそれがストレスになるようで……。今回は、同棲する彼女と結婚するべきか悩んでいる話をご紹介いたします。

結婚か一人暮らしに戻るか

「彼女と同棲を始めて、最初は毎日が新鮮で楽しかったんです。でも家に帰ると『洗濯物畳んでくれる？』『早く帰ったならごはん作ってよ』といろいろ要求してくるようになり、最近はやっぱり一人暮らしのほうが快適だな、と思ってしまいます。

結婚してるならまだしも、こんなことばかり言われたら恋人っぽくないし、だんだん気持ちも冷めてきてしまって。ただうちの両親は彼女のことをすごく気に入ってるから、お嫁さんにきてほしいとか思ってそうなんですよね。両親を喜ばせるために結婚を考えるか、別れて一人暮らしの悠々自適な生活をするか。究極の二択です」（体験者：20代 男性・会社員／回答時期：2025年7月）

▽ 彼女からしたら、親孝行のために仕方なく結婚されてもうれしくないですよね。気持ちを入れ替えて家事の分担や生活態度を改めようとしない限り、結婚してもうまくいかないでしょう。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。