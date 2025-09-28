DeNA¤¬3Ç¯¤Ö¤ê2°Ì³ÎÄê!¡¡½ªÈ×ÌÔ¹¶¤Ç¹Åç¤ËÂç¾¡¡¡»°±º´ÆÆÄ¤ÏµåÃÄ2¿ÍÌÜ¤Î¡Ö2°Ì°Ê¾åÊ£¿ô²ó¡×´ÆÆÄ
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡DeNA10¡½2¹Åç¡Ê2025Ç¯9·î28Æü¡¡¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡DeNA¤¬22Ç¯°ÊÍè¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°2°Ì¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£2¡½2¤Î8²ó¡¢ÂÇ¼Ô12¿Í¤ÎÌÔ¹¶¤Ç°ìµó8ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢¾¡Éé¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡½¢Ç¤5Ç¯ÌÜ¤Î»°±º´ÆÆÄ¤Ï¡¢µåÃÄ¤Ç¤Ï»°¸¶æû°ÊÍè»Ë¾å2¿ÍÌÜ¤Î¡Ö2°Ì°Ê¾åÊ£¿ô²ó¡×¤Î´ÆÆÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½¢Ç¤½éÇ¯ÅÙ¤Î21Ç¯¤Ï6°Ì¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°Ê¹ß¡¢2-3-3-2°Ì¤È°ÂÄê¤·¤¿À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Á¡¼¥à¤Ïº£µ¨70¾¡¤ËÅþÃ£¡£4Ç¯Ï¢Â³70¾¡°Ê¾å¤ÏµåÃÄ½é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î³«ºÅ¸¢¤â³ÍÆÀ¡£3°Ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿µð¿Í¤ò10·î11Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç·Þ¤¨·â¤Ä¡£