◇プロ野球セ・リーグ DeNA 10-2 広島(28日、マツダスタジアム)

DeNAは終盤に大量得点をあげ、広島との最終戦に勝利。これでシーズン順位も2位で確定となり、CSファーストステージの本拠地開催を決めました。

先発・竹田祐投手は初回、モンテロ選手のタイムリーを浴び先制を許します。しかし直後にDeNA打線もチャンスメイク。対する先発・郄太一投手の前にヒットや四球などで2アウト満塁の好機をつかむと、押し出し四球で試合を振り出しに戻しました。

その後は均衡の展開となるも、再び試合が動いたのは7回。DeNA打線は4番手の18歳長身右腕・菊地ハルン投手の前にヒットと四球で2アウト1、3塁の好機をつかむと、桑原将志選手のタイムリーで勝ち越しに成功します。しかしその裏、初のリリーフ起用となった藤浪晋太郎投手が1アウト満塁のピンチを招き降板。続いて坂本裕哉投手が起用されるも、犠牲フライで再び同点に追いつかれました。

それでも8回にDeNA打線が奮起。広島の5番手・常廣羽也斗投手の前に連打でチャンスをつくると、石上泰輝選手、度会隆輝選手、筒香嘉智選手、神里和毅選手のタイムリーで一挙8得点をあげました。

その後は中川虎大投手、石田裕太郎投手が無失点に抑えゲームセット。DeNAの2位が確定しました。