¡¡½÷Í¥¤ÎµÈ±Ê¾®É´¹ç¡Ê80¡Ë¤¬28ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡ÖÃÓ¾å¾´¡ßµÈ±Ê¾®É´¹ç ¾¼ÏÂ100Ç¯¡×¤Ë½Ð±é¡£80ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¼ã¡¹¤·¤¤»Ñ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈ±Ê¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ½é½Ð±é¤Ç¡¢¾¼ÏÂ¸µÇ¯¤«¤éº£Ç¯¤Þ¤Ç100Ç¯¤ÎÊâ¤ß¤ò¾¼ÏÂ¤ÎÂç¥¹¥¿¡¼¤ÎÌÜÀþ¤ò¸ò¤¨¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤¬½Ð±é¤·¤¿124ËÜ¤Î±Ç²è¤ÎÏÃ¤ò¸ò¤¨¡¢¾¼ÏÂ¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëµÈ±Ê¤Î»Ñ¤Ë»ëÄ°¼Ô¤â¶Ã¤¤ÎÀ¼¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¸½ºß80ºÐ¡ª¡ª¡×¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Èþ¤·¤¤¡×¡ÖµÈ±Ê¾®É´¹çÈþ¤·¤¹¤®¤ë¤À¤í¡×¡ÖµÈ±Ê¾®É´¹ç¤µ¤ó¤Îµ²±ÎÏÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¤Ê¡×¡Öµ¤ÉÊ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤¡¡×¡Ö¤³¤ì¤Ç80ºÐ¤Ï¶²¤í¤·¤¤¤Ê¡×¤Ê¤É¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£