¡¡£²£¸Æü¸áÁ°£¶»þ£±£µÊ¬º¢¡¢¼¯»ùÅç¸©¡¦±âÈþÂçÅç¤ÎÀ¾Ìó£³£¸£°¥­¥í¤ÎÇÓÂ¾Åª·ÐºÑ¿å°è¡Ê£Å£Å£Ú¡ËÆâ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Î³¤ÍÎÄ´ººÁ¥¡Ö¸þÍÛ¹È£²£²¡×¤¬¡¢¥ï¥¤¥ä¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò³¤Ãæ¤Ë±ä¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¡¢Âè£±£°´É¶è³¤¾åÊÝ°ÂËÜÉô¡Ê¼¯»ùÅç»Ô¡Ë¤Î½ä»ëÁ¥¤¬³ÎÇ§¤·¤¿¡£

¡¡Æ±³¤ÊÝ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÆ±°Õ¤òÆÀ¤º¤Ë³¤ÍÎ¤Î²Ê³ØÅªÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¤È¤ß¤Æ¡¢ÌµÀþ¤ÇÃæ»ßÍ×µá¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£

¡¡Ä´ººÁ¥¤ÏÆ±Æü¸áÁ°£¹»þ£´£µÊ¬º¢¡¢£Å£Å£Ú¤ò½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¡£