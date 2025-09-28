ボブマンネリ中 → こんなに若見え！？【40・50代】に「レイヤーボブ」推したーいッ！！

顔まわりや毛先に軽やかな動きをプラスできる「レイヤーボブ」は、若見えを狙う大人女性にぴったりなヘアスタイルと言えそう。定番のボブがマンネリしている人にもおすすめです。今回は、40・50代に似合うレイヤーボブをピックアップ。垢抜た印象のレイヤーボブが、毎日の気分をアップしてくれるかも。

首元のくびれが軽やかな雰囲気

ヘアスタイリストの@tatsuyadream1101さんが、「結べるギリギリラインの動きが綺麗に出る短めのレイヤースタイルです」と紹介しているレイヤーボブ。肩の位置の自然なくびれが若々しい印象です。結べる長さのレイヤーボブは、大人女性のライフスタイルにフィットしそう。

レイヤーがニュアンス感をプラス

こちらは、ヘアスタイリストの@miiika241さんが「レイヤーをいれて柔らかく」とコメントしているヘアスタイル。表面のレイヤーがニュアンス感をプラスし、女性らしい雰囲気を引き立ててくれそうです。巻き髪にしたり、ヘアクリップでまとめ髪にしたりと、さまざまなアレンジも楽しめそう。

秋のヘアチェンジにもおすすめ

こちらのレイヤーボブは、メリハリのあるシルエットがおしゃれ。@miiika241さんによると「最近暗めな透け感あるカラーが人気」とのことで、軽やかなレイヤーボブに透明感のあるカラーが映えています。落ち着いた印象でもあり、シーズンムードを意識したヘアチェンジにもぴったりです。

控えめなレイヤーで上品な仕上がりに

こちらは、程よくレイヤーを入れた重めレイヤーボブ。上品な仕上がりは、コンサバなイメージを好む人にもおすすめです。透明感のあるくすみベージュカラーを組み合わせることで、より洗練された雰囲気に。ヘアスタイリストの@ryokonishi_waysさんは、「プツッとした毛先が可愛いです！」とコメントしています。

