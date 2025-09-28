◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３２節 ＦＣ東京２―３横浜ＦＭ（２８日・味スタ）

横浜ＦＭが敵地でＦＣ東京に３―２で勝利した。

前半は０―０で折り返したが、後半６分にＤＦ角田の左クロスを主将ＭＦ喜田が頭で合わせて先制点を挙げると、同１４分には谷村が右からのクロスを右足で合わせて追加点。さらに同１７分には谷村がクルークスのクロスを頭で押し込んで３点をリードした。

しかし、後半４４分にＦＣ東京ＭＦ高に１点を返され、アディショナルタイムにはＰＫでショルツに決められて１点差まで迫られたが、ギリギリで逃げ切った。

試合前の時点でＪ１残留圏内の１７位も、降格圏内の１８位横浜ＦＣとは勝ち点２８で並んでおり、１時間前に開始した横浜ＦＣが湘南を１―０で下したため、引き分け以下で降格圏内の再転落するという危機だったが、ギリギリでＪ１残留圏内に踏みとどまり、鹿島に続いて２クラブ目のＪ１通算５５０勝目に到達した。

試合後、大島秀夫監督は「アウェーのスタジアムまで本当に多くのファン・サポーターの方が本当に大きな声援をしてくれたことで、最後まで選手が走り切れた、全力で出し切れたと思うので、本当にありがたく思っています。気持ちの入ったプレーが出来ましたし、シンプルなサッカーではありますけど、そこで全員で一つになって戦えたことが得点につながったと思いますし、最後、苦しい、危ない状況になりましたが、最後まで選手が頑張って、粘り強く戦ってくれたのが、勝ち点３を取れた要因かな」と振り返った。