◇ラグビー関東大学対抗戦Aグループ 早大78―0立大（2025年9月28日 東京・秩父宮ラグビー場）

昨季王者の早大が立大を78―0（前半24―0）で下し、開幕2連勝を飾った。リーグ今季初の完封試合。計12トライの大勝でボーナスポイントも獲得し、総勝ち点12とした。

前半5分、SO服部亮太（2年）のパスを受けたFB矢崎由高（3年）が鮮やかに先制トライ。同12分にも服部のパスから矢崎が決め、同22分にはCTB野中健吾主将（4年）のパスを受けたWTB田中健想（2年）が、さらに同29分にはFB矢崎がまたまたトライラインへ走り込んだ。同36分、立大のWTB渋谷豪（2年）にトライを決められそうになったがFB矢崎がタックルでタッチラインに押し出して阻止。24―0で折り返した。

後半に入ると、ハーフタイムに大田尾竜彦監督から「もっと攻めるように」と指示を受けた早大フィフティーンの攻撃力がさらにアップ。後半2分にはCTB野中のキックパスを受けたFB矢崎がこの日4本目のトライを決め、その後もCTB黒川和音（4年）、WTB田中健想、再びCTB黒川と続いて短時間でトライを量産した。同28分にはFB山下恵士朗（2年）、同32分にはSH川端龍馬（1年）とそれぞれリザーブ陣が対抗戦初出場で初トライ。同34分にはLO小林光晴（2年）、同ロスタイムには2季ぶり復帰のNo・8松沼寛治（3年）とFW陣もトライを決めた。

昨季日本代表でも活躍したFB矢崎は、昨季終了後の1月に右膝を手術。春季リーグや代表活動には参加せず、リハビリに励んできた。13日の開幕戦（日体大戦）は途中出場で、この日が久々の先発出場。ケガ明けを感じさせないパフォーマンスで4トライを挙げ、完全復活の兆しを見せた。「空いたスペースにボールを運んだ結果」と淡々と振り返り「もっとできることもあったけど、悪くはないかな」と少し好感触を口にした。大田尾監督は、FB矢崎と今季初出場のSO服部について「2人がよく仕事し続けてくれた」と高評価。そして「彼らも含めてチームとしてまだ力を発揮できると思っている」とさらなる進化を求めた。