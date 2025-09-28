ÍµÈ¹°¹Ô¡¢ÉÂ±¡¤ÎÈñÍÑÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤ÌäÂê¡¡²ñ·×¤Ç¶ÄÅ·¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤Ê¤ó¤Ç¡ª1Ëü±ß¤â¡©¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¤¬28Æü¤Ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëJFN¡ÖÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DREAMER¡×¡ÊÆüÍË¸å8¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢ÉÂ±¡¤Ç¶Ã¤¯½Ö´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡8·î24ÆüÊüÁ÷²ó¤Ç¡Ö¥½¥Õ¥¡¤Î³Ñ¤Ë»×¤¤¤Ã¤¤ê¡¢Â¤Î¾®»Ø¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡×¤È¤·¡¢ÉÂ±¡¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡ÖÁ´¼£6½µ´Ö¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿ÍµÈ¡£
¡¡¸½ºß¤âÄÌ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤è¤Í¡¢ÉÂ±¡¤Ã¤Æ¡£¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÇÄ¶²»ÇÈ¤òÅö¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡È500±ß¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¡£ÊÝ¸±¿ÇÎÅ¤À¤È¡È¤³¤ó¤Ê¤Ë°Â¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«?¡É¤Ã¤ÆÇï»ÒÈ´¤±¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö¡È¤¨¤Ã¡¢¤Ê¤ó¤Ç?ÊÝ¸±Íø¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤«¡É¤Ã¤Æ»×¤¦¤°¤é¤¤¹â¤¤¤È¤¤¬¤¢¤ë¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¤¡Ö¡È¤¨¤Ã1Ëü±ß¤â?!ÊÝ¸±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤¯¤é¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«?¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢¶¦±é¼Ô¤â¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£