「とんでもない試合」「めちゃくちゃおもろい」見応えあるシーソーゲーム！ 川崎vs.柏の激しい点の取り合いにネット反響！「頂上決戦みたい」
文字通り、激闘だった。
９月28日に開催されたJ１第32節で、Uvanceとどろきスタジアムby Fujitsuでは川崎フロンターレ対柏レイソルの一戦が行なわれた。
開始７分にラザル・ロマニッチの得点で川崎が先制すると、柏が15分に垣田裕暉、39分にジエゴがネットを揺らし、逆転に成功する。川崎は45＋５分に伊藤達哉が同点弾を奪取すると、51分に脇坂泰斗のゴールで勝ち越す。
その後は66分に柏の中川敦瑛、79分にロマニッチがスコアボードを動かす。川崎が先行したが、90分に柏の三丸拡が同点ゴールを奪う。
後半のアディショナルタイムは８分。その間にゴールは生まれず、４−４で決着した。
勝点１を分け合った見応えあるドロー。激しい点の取り合いに、ネット上では「柏と川崎の試合すげえな」「とんでもない試合じゃん！」「ヤバすぎる、めちゃくちゃおもろい」「打ち合いは想像できんかったわ」「頂上決戦みたいな試合してる」「目を離した瞬間何かが起きそう」「今シーズンベストバウトだろ」といった声があがっている。
試合を中継した『DAZN』で解説を務めた南雄太氏は、「強度も高くて、素晴らしいゴールも多かった」と試合を振り返った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
