２０周年を迎え、年末までの期間限定で活動する５人組ロックバンド「Ａｑｕａ Ｔｉｍｅｚ」が２８日、兵庫県・神戸市のＧＬＩＯＮ ＡＲＥＮＡ ＫＯＢＥで２０周年ライブの追加公演を行い、１０月期のフジテレビ系ドラマ「新東京水上警察」（１０月７日スタート、火曜・後９時）の主題歌を担当すると発表した。

ライブの最後にサプライズ発表されると、場内は大歓声に包まれた。ドラマは日本の連ドラ史上初の「水上警察」を題材に、佐藤隆太演じる刑事と水上警察署のチームが、東京の海や川を警備艇で駆け巡り事件を追う物語。フジテレビ系連続ドラマの主題歌を担当するのは初で、グループにとって最後の新曲となる。

主題歌となる「ｉｆ ｙｏｕ ｃｏｍｅ」はドラマのストーリーを反映して書き下ろした新曲。５人は「本作のテーマに寄り添いながら、人と人が支え合うことで生まれる強さを音楽に込めました。水上という舞台で繰り広げられる人間模様とともに、ドラマをご覧になる皆さまの心に残る楽曲となれば幸いです。主題歌を通じて作品の世界観に少しでも彩りを添えられることを光栄に思います」と話している。