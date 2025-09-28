体の関係がなくても、アウト？夫の“心の浮気”、その境界線とは【ママリ】

たとえSNSでの軽はずみな言動でも…

LINEで、複数の女性に｢まじでタイプ｣｢かわいい｣｢好きすぎる｣｢一緒に住も｣などの発言は

浮気と捉えてもいいですよね？

（浮ついた気持ちとかいて浮気だし）



私のことも元嫁と発言しているし。

女の裸や性器の写真みて興奮してるし。





親として恥ずかしすぎて今すぐ離婚したいです。 出典：

人生を一緒に歩もうと決めたパートナーが複数の人に対して気を引くようなメッセージを送っているのを見つけたらショックを受けるものではないでしょうか。メッセージを送っている本人にしてみれば軽い気分で行動したのかもしれませんが、される方からするととても嫌な気持ちになるでしょう。この記事では、夫が複数の女性に気のいい言葉や甘い言葉を送っていたことを見つけたという投稿を紹介します。

夫の軽はずみな言動に嫌気がさしている投稿者さん。複数人の女性に浮気ととらえられても仕方ないメッセージを送るだけでなく、いろいろと困った行動もあるようで投稿者さんは離婚まで考えているようです。

夫の呆れた行動に届いたコメントは…？

投稿者さんも呆れる夫の行動に対してはいろいろとコメントが寄せられていました。

捉えていいと思います。

捉えられて仕方のないことしていますし、不倫だろうとなかろうとKさんを裏切ってることには変わりありません。 出典：

投稿者さんは、たとえSNS上でのやり取りであっても配偶者を裏切るような発言をしているのだから「浮気と捉えられますよね？」と投稿していました。



この質問には「そう捉えられても仕方ない」という返答が。確かに投稿者さんが目にしたら傷つくことは間違いないメッセージのやり取りを夫はしてしまっていますよね。



離婚をするか再構築にするかは当事者同士の問題ですが、せっかく「この人と長い時間、幸せを分け合おう」と思った相手同士なので傷つけあうことなく過ごせるといいですよね。ただ、どうしても我慢できない場合は、一方が耐えるのではなく、幸せに過ごせる選択肢を選べるといいなと思います。

