¥ä¥¯¥ë¥È°ì¶Ú20Ç¯¤ÎÀîÃ¼¿µ¸ã¤¬¿ÀµÜ¤Ç¤Î¸½ÌòºÇ½ªÂÇÀÊ¡¡ËÞÂà¤¹¤ë¤â¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î½Ð·Þ¤¨¤ËÌÜ¤ò½á¤Þ¤¹
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ¥ä¥¯¥ë¥È-µð¿Í(28Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì)
¥ä¥¯¥ë¥È¤Ïº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÀîÃ¼¿µ¸ãÁª¼ê¤¬¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤ÎºÇ½ªÂÇÀÊ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥ä¥¯¥ë¥È°ì¶Ú20Ç¯¤Ç¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÀîÃ¼Áª¼ê¡£°úÂà²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸å¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Á°Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢º£µ¨½é1·³¤ÎÉñÂæ¤ÇÂåÂÇ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¸«»öÄËÎõ¤Ê2¥Ù¡¼¥¹¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿ËÜµòÃÏºÇ½ªÀï¤Î7²ó¡¢2¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ê¤·¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂåÂÇ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿ÀîÃ¼Áª¼ê¡£¿ÀµÜµå¾ì¤Ç¤ÎºÇ¸å¤ÎÂÇÀÊ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÂç´¿À¼¤Ç½Ð·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µð¿Í¤ÎÁ¥Ç÷Âç²íÅê¼ê¤È¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀîÃ¼Áª¼ê¡£5µåÌÜ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÂª¤¨¤¿ÂÇµå¤Ï¥ì¥Õ¥ÈÊý¸þ¤Ø¤¤¤¤Åö¤¿¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï¥ì¥Õ¥È¥Õ¥é¥¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âµå¾ì¤«¤é¤ÏÀË¤·¤ß¤Ê¤¤Çï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¡¢ÀîÃ¼Áª¼ê¤â¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î´¿À¼¤Ë±þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥Ù¥ó¥Á¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¬ÁíÎ©¤Á¤ÇÇï¼ê¤ò¤·½Ð·Þ¤¨¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ò¸ò¤ï¤·¤¿ÀîÃ¼Áª¼ê¤ÏÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡£