¡Ö½Õ½©Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¤¤¡×Í¥¾¡·èÄêÀï¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤ÀÀ¾ÆîÂç¡¡ÀµÊá¼ê¤¬Ï¢Æü¤Î³èÌö¡¡1Ç¯À¸Åê¼ê¤â¥ê¡¼¥É¡Ú¶å½£Ï»Âç³ØÌîµå¡Û
¡¡¢¡¶å½£Ï»Âç³ØÌîµå½©µ¨¥ê¡¼¥°ÀïÂè5½µÂè2Æü¡¦ËÌ¶åÂç1¡½10À¾ÆîÂç¡Ê28Æü¡¢É°¸¶±¿Æ°¸ø±àÌîµå¾ì¡Ë
¡¡À¾ÆîÂç¤¬7ÈÖ°Ë±ÊÂçÂ¢¡Ê4Ç¯¡¦¹Åç¿·¾±¡Ë¤ÎÏ¢Æü¤Î³èÌö¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤À¤Ã¤¿ËÌ¶åÂç¤ËÏ¢¾¡¡£Í¥¾¡·èÄêÀï¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢µÕÅ¾Í¥¾¡¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¡£
¡¡ÀèÀ©2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿27Æü¤ËÂ³¤¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï4²ó2»à°ìÎÝ¤Ç¡Ö¤¦¤Þ¤¯É÷¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤Èº¸Íã¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÆ±ÅÀ»°ÎÝÂÇ¡£5²ó¤Ë¤Ï2»àËþÎÝ¤«¤éÄ¾µå¤òÃæÁ°2ÅÀÂÇ¤È¤·¤¿¡£Êá¼ê¤È¤·¤Æ¤âÀèÈ¯¤·¤¿1Ç¯À¸¤Î³á¸¶ô£¿Î¡ÊÂçÊ¬¾åÌîµÖ¡Ë¤ò¹¥¥ê¡¼¥É¡£Í¥¾¡·èÄêÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤¢¤È°ì¤Ä¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤Æ½Õ½©Ï¢ÇÆ¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤ÎÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£