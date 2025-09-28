àÅÅ·âº§áÉ×ÉØ½é¶¦±é¡ª27ºÐ½÷Í¥¤¬É×¤È¸ª´ó¤»¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤Î±ü¤µ¤ó´¶¡Ä¡×¡Ö»Ë¾å½é?¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª»÷¹ç¤¤¡×ÂçÈ¿¶Á
¡ÖÉ×ÉØ¤Ç¾Ð¤Ã¤¿»þ¤ÎÌÜ¸µ¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê!¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡ºòÇ¯10·î¤ËàÅÅ·âº§á¤·¤¿É×ÉØ¤¬½é¶¦±é¡Ä¡£27ºÐ½÷Í¥¤ÎºÊ¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëµª¹ÔÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿É×¤ÈÊÂ¤ó¤À»Ñ¤ËÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡2024Ç¯10·î¤«¤éÌó1Ç¯´Ö¡¢MC¤òÌ³¤á¤¿ÈÖÁÈ¡ÖGoogle Pixel presents ANOTHER SKY(¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤)¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤ËºÇ¸å¤Î½Ð±é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»³ËÜÉñ¹á¡£27ÆüÊüÁ÷¤Ë¤ÏÉ×¤Ç¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖMY FIRST STORY¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ëHiro¤¬¥²¥¹¥È¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡²Æì¡¦À¾É½Åç¤òÎ¹¤¹¤ëÍÍ»Ò¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿Hiro¤ò»³ËÜ¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÂ¾¿Í¹Ôµ·¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢º£ÅÄ¹Ì»Ê¤¬¡Ö¡ØÃ¶Æá¤Ç¤¹¡Ù¤Ç¤¤¤¤¤è¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£ÈÖÁÈ¤òÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¸ø¼°X¤Ç¤ÏÉ×ÉØ¤¬¸ª¤ò´ó¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÊÂ¤Ó¡¢Â´¶È¤¹¤ë»³ËÜ¤ò¾Ð´é¤ÇÁ÷¤ê¤À¤¹¤è¤¦¤Êº£ÅÄ¤âÇ¼¤Þ¤Ã¤¿3¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¤³¤Î½é¶¦±é¤Ë¡ÖÉ×ÉØ¡¼!!!¡¡another sky»Ë¾å½é¤Ê¤Î¤Ç¤Ï!?¡×¡ÖMCÂ´¶È²ó¤Ë¡¢É×ÉØ¤Ç¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¡×¡ÖÉ×ÉØ¶¦±é¡¢Âº¤¹¤®¤¿¡£¤³¤Ã¤Á¤Þ¤Ç¹¬¤»¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë2¿Í¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª»÷¹ç¤¤¤À¡×¡ÖÉ×ÉØ½é¶¦±é¡ª ¥Þ¥¤¥Õ¥¡¥¹Hiro¤È»³ËÜÉñ¹á¤Á¤ã¤ó ¤Û¤ó¤È¡Ø¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡Ù¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¡ÖºÇ¶á¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤Î±ü¤µ¤ó´¶¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤¡£¥Ö¥í¥ó¥É¤â¤è¤¤¤¬¥Ô¥ó¥¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¿¤Ê¡£¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÉ×ÉØ¤Ç¾Ð¤Ã¤¿»þ¤ÎÌÜ¸µ¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê!¡×¤È¿·º§¤Î2¿Í¤Î¶á±Æ¤Ë¤âÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡10·î¤«¤é¤Î¿·MC¤Ë¤Ï¡¢½÷Í¥¤ÎËÙÅÄ¿¿Í³¤¬Ç¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£