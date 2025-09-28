À¾Éð¤Î¶ùÅÄÃÎ°ìÏº¡¢£´Ç¯Ï¢Â³£±£°ÇÔ¡Ä¼«¸ÊºÇÂ¿£±£´£³µåÅê¤¸¡Ö¤â¤Ã¤È¤è¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤°ì¿´¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£´¡½£±À¾Éð¡Ê¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡á£²£¸Æü¡Ë¡½¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬£µÏ¢¾¡¡£
¡¡»°²ó¤ËÀîÀ¥¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¡¢¼·²ó¤Ë¾±»Ò¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¡¢È¬²ó¤Ëº´Æ£Ä¾¤Î¥½¥í¤ÇÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£À¾Éð¤Ï¥Í¥Ó¥ó¤ÎÀèÀ©¥½¥í¤À¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·¿Í»þÂå¤«¤é£´Ç¯Ï¢Â³¤Î£±£°ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢À¾Éð¡¦¶ùÅÄ¤Ë¤Ï°ÕÌ£¤¢¤ëº£µ¨ºÇ¸å¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¡£À¾¸ý´ÆÆÄ¤Ï¼·²ó¤Ç¤Î¸òÂå¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¤¤í¤¤¤í»î¤·¤¿¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¶ùÅÄ¤¬Â³Åê¤ò´õË¾¤·¡¢È¬²ó¤Þ¤Ç¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î£±£´£³µå¤òÅê¤¸¤¿¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÍèÇ¯¤â¤Ã¤È¤è¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°ì¿´¡£¼ý³Ï¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈËþÂ¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£