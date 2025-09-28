¡Ö¶ñ¹ç°¤¤¤Î¡©¡×Í¥¤·¤µ¤Ë¸«¤¨¤¿É×¤Î¸ÀÍÕ¡¢¼Â¤Ï¡Ä¡©¡Ú·ëº§¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿ Vol.9¡Û
Á°¤ÎÏÃ¤òÆÉ¤à¡£Ëå¤ËÉ×¤Î¤³¤È¤òÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡Ö·ëº§¤·¤¿ÅÓÃ¼¡¢ºÊ¤ò½êÍÊª°·¤¤¤¹¤ëÉ×¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¢£Ëå¤ÎÏÃ¤ËÉÔ°Â¤¬Êç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ä
¢£É×¤Î¸ÀÆ°¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ð¤«¤ê
¢£É×¤¬¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ä
¢£¤¨¡©¡¡¤Ê¤ó¤Ç¤½¤¦¤Ê¤ë¤Î!?
ºÊ¤ÏËå¤«¤é¡Ö·ëº§¤·¤¿ÅÓÃ¼¡¢ºÊ¤ò¼«Ê¬¤Î½êÍÊª¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤¦É×¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¡¢ÉÔ°Â¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¡¢·ëº§¸å¤ÎÉ×¤Î¸ÀÆ°¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê¤Ç¡¢ºÊ¤ò¤Ò¤È¤ê¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È½êÍÊª¡É¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
À¸ÍýÁ°¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¿²¹þ¤àºÊ¤ËÂÐ¤·¡¢É×¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó¤ÏÍ¥¤·¤¯À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢ÆÍÁ³¡Ö¤Þ¤À»Ò¤É¤â¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥Ô¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ºÉØ¿Í²Ê¤ÇÁêÃÌ¤·¤¿¤é¤É¤¦¤«¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ËºÊ¤ÎÉÔ¿®´¶¤Ï¤µ¤é¤ËÊç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·É×¤Ï¤½¤ó¤ÊºÊ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢ÂÎÄ´¤Î°¤¤ºÊ¤ò»Ä¤·¤Æ¤Ò¤È¤ê³°¤Ø¿©»ö¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤¿¡Ä¡£
(»æ²°Â«¼Â)