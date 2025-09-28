◆東京六大学野球秋季リーグ戦第３週第２日▽早大８−４立大（２８日・神宮）

２２年ぶり２度目の４連覇を目指す早大が立大に雪辱し、１勝１敗のタイに持ち込んだ。３回から２番手救援した最速１５０キロ右腕・高橋煌稀（２年＝仙台育英）が６イニングを６安打２失点のロング救援で今季２勝目を挙げた。

＊ ＊ ＊

高橋煌が立大の左腕・田中優飛との“仙台育英同級生対決”を制した。ともに２番手救援。１点リードで迎えた４回２死一、二塁。３ボール１ストライクからの５球目直球を振り抜き、左越え２点二塁打を放った。

「打てるとは思っていなかったんですけど、たまたま打てるコースに来たので、振り抜いたらたまたま当たりました。率直にめちゃくちゃうれしかったです」

最後の夏は高橋煌が背番号１、田中が１１。冬場は寒風吹きすさぶ多賀城校舎のグラウンドで、ともに青春を過ごした。学生野球の聖地・神宮球場の１８・４４メートル間で繰り広げられた“再会”。互いの顔を見合わせ、笑う一幕もあった。

「初対戦だったので、田中が意識したのかなと思います。まさかここで、２年生で対決できると思わなかったので、率直に楽しかったですし、うれしい気持ちもありました」

小宮山悟監督（６０）も「いろいろ思い出すこと、あるんじゃないの？ ２人とも頭の中を駆け巡ったと思いますよ。（監督の）須江（航）さんによく叱られたなあとか」と笑った。

高橋煌は２０２３年９月、台湾で行われたＵ−１８ワールドカップに侍ジャパン高校日本代表の一員として出場し、初の世界一に貢献。チームメートだったロッテの木村優人は２４日の西武戦（ＺＯＺＯマリン）でプロ初完封の快投を演じた。

「木村の完封を見ていて、自分も負けてられないなっていう気持ちになりました」

同世代の仲間との切磋琢磨（せっさたくま）をエネルギーにして、神宮の杜で勝ちまくる。（加藤 弘士）