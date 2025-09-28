◇明治安田J1リーグ第32節 柏4ー4川崎F（2025年9月28日 U等々力）

柏はアウェーで川崎Fに4―4で引き分け、4試合連続ドローとなった。引き分けは今季12試合目でリーグ最多。残り6試合で首位・鹿島と勝ち点7差となり、優勝戦線から大きく後退した。

前半7分に最終ラインでのミスからPKを与えて失点。前半15分にFW垣田が左足で今季6点目を決めて追いついた。前半39分にはMFジエゴがゴール右45度の位置から左足で強烈なシュートをたたき込み勝ち越したが、前半終了間際に不用意な横パスをカットされてカウンターから失点。後半6分に勝ち越されたが、後半21分にMF中川が鮮やかなミドルシュートを決めて再び試合を振り出しに戻した。

終盤は日本代表MF細谷を投入するなど積極的に攻撃的なカードを切ったが、後半34分に失点。敗色ムードが漂い始めた後半45分に途中出場のDF三丸が決めて、勝ち点1を手にするのが精いっぱいだった。最終ラインからボールをつないで多くの好機を作ったが、失点に直結する致命的なミスもあり今季最多4失点。2011年以来、14シーズンぶりの優勝が遠いた。