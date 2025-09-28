◇プロ野球セ・リーグ 広島-DeNA(28日、マツダスタジアム)

DeNAは8回、石上泰輝選手の2点タイムリーで勝ち越しに成功。その後、度会隆輝選手・筒香嘉智選手・神里和毅選手のタイムリーでも得点を追加し、終盤に8点リードとしています。

7回に桑原将志選手のタイムリーで勝ち越すも、直後に犠牲フライで同点に追いつかれていたDeNA。8回には広島の5番手・常廣羽也斗投手の前に、1アウトからの佐野恵太選手と山本祐大選手の連打で2、3塁と好機をつかみます。

ここで打席に向かった石上選手は2球目のフォークをとらえ、勝ち越しの2点タイムリーを記録。さらに林琢真選手もヒットで続き、迎えた1アウト1、2塁では、代打起用された度会隆輝選手がショートのグラブをはじくタイムリーを放ちました。

その後も桑原選手のヒットなどで2アウト満塁の好機をつかんだDeNA。ここで打席に向かった筒香嘉智選手がレフトの頭上を越えるタイムリーを放ち3点を追加します。さらに神里和毅選手も同じくレフトの頭上を越える打球を放ち、さらに2得点。これで、この回8得点とし、常廣投手をノックアウトしました。