Aqua Timezの新曲「if you come」が、10月7日より放送開始のドラマ『新東京水上警察』（フジテレビ系）の主題歌に起用。また、初回放送の本編内で音源が初公開となる。

本ドラマは、日本の連続ドラマ史上初の“水上警察”を題材にし、佐藤隆太演じる刑事と水上警察署のチームが、東京の海や川を警備艇で駆け巡り事件を追う、“マリン×クライムエンターテインメント”だ。

本楽曲の編曲は、メンバーと古くから親交があるakkinが担当。困難や孤独を抱えながらも希望を手放さず、愛と共鳴を原動力に歩み続けるというメッセージを、メロディアスでありながらダイナミックに広がる歌とバンドサウンドで体現する一曲に仕上がっている。

なお、Aqua Timezがフジテレビ系連続ドラマの主題歌を担当するのは今回が初となり、再結成期間最後の楽曲となる。

・Aqua Timez コメント

このたび、フジテレビ系10月クールドラマ「新東京水上警察」の主題歌をAqua Timezが担当させていただくことになりました。楽曲タイトルは「if you come」です。本作のテーマに寄り添いながら、人と人が支え合うことで生まれる強さを音楽に込めました。水上という舞台で繰り広げられる人間模様とともに、ドラマをご覧になる皆さまの心に残る楽曲となれば幸いです。主題歌を通じて作品の世界観に少しでも彩りを添えられることを光栄に思います。

