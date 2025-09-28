今回行うのは四国八十八ヶ所のお寺を巡るお遍路。

お遍路で参拝する四国八十八ヶ所のお寺は札所と呼ばれ、始まりとなる1番から23番があるのは徳島県。

お遍路とはどうやるのか？入門編、まずは旅支度。売店で必要なものを購入。お遍路では御朱印は納経帳にもらう。旅の案内をしてくれるのはお遍路のプロ先達の有地さん。

身支度完了！まずは四国第一番の霊山寺。お参りは本堂からろうそくを1本、線香を3本。そして住所と名前を書いた納札を納める。続いてお賽銭。そして教本を見ながら読経。それぞれの札所には弘法大師が祀られた大師堂もあるのでそちらにもお参り。これがお遍路さんの参拝方法。この後それぞれのお寺でも同様に参拝していく。

第二番は極楽寺。ここにあるのは抱き地蔵尊。願いをかけて抱き軽く感じれば願いが成就しやすいという。オカリナ持ってみると…軽い！この世で一番の金持ちにしてください、と願ったという。

続いて立ち寄ったのは道の駅くるくるなると。お遍路さんの楽しみの１つが食。こちらの目玉料理がくるくる大渦海鮮絶景丼！

お遍路再開。順番に札所を巡っていく。四国第六番、安楽寺。ここが1日目の最後の札所。今夜はこのお寺の宿坊に泊まる。宿坊に来たからにはやることがある。それは夜のお勤め。まずは本堂で読経、さらに宿泊者だけが入れる本堂の奥へ。ここではくす供養と言われる特別体験ができる。そしてようやく夕食！こうしてお遍路1日目終了。

お遍路2日目。今日は七番の札所からスタート。そして今日のお昼ご飯は地元阿波市の郷土料理。阿波市名物たらいうどん。そしてお遍路は進み、二日目のお参りは予定より早く終了し、念願の徳島ラーメン！ここでお遍路二日目終了。

翌朝、朝食はお楽しみのバイキング！この日はお遍路チームと名所巡りの二手に分かれ行動。あさこ1人でお遍路へ。午前中だけで四番目の札所に到着。一切無駄な動きがない。

一方名所巡りの3人がやってきたのは祖谷のかずら橋。

十九番で再び合流。今夜は宿坊に宿泊。夕方のお勤めをし、地元食材を活かした夕食をいただく。

最終日、この日回るのは４ヶ所。やってきたのは二十番札所、鶴林寺。こちらの札所では背中につるの御朱印を押してもらえる。

ラストの二十三番薬王寺に到着。こちらにある厄坂、一円玉を一枚ずつ数え年の数だけ石段に置くと厄払いができる。

四国お遍路徳島の二十三番まで巡拝達成！

以上、女芸人お遍路ツアーでした。