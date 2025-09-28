イモトが向かったのは珍獣の宝庫、オーストラリア・タスマニア島。

ここタスマニアは独自の進化を遂げた固有種が数多く生息し、まさにスタンプにしたい生物の宝庫！珍獣たちの生態や特徴を捉えた写真を撮影し、文字やセリフを入れてスタンプにするという今回の企画！

それでは行こう！珍獣スタンプツアー！

まず向かうのはマライア島。この島にいる最初のターゲットは穴の中にいるオーストラリア人気の固有種ウォンバット！身の危険を感じた際、巣穴にお尻で蓋をして防御するという。そのお尻は噛まれても平気なほど硬いらしい。野生のウォンバットには触れないので保護施設へ。どれだけお尻が硬いかというとゆで卵が割れるほど！そしてウォンバットは動くものについていくという。学術的根拠はないそうだがイモトが動くとついてくるウォンバット！１つ目のスタンプはウォンバット！

今回ロケに帯同してくださる動物写真家のTakumikoさん。続いて狙うのはタスマニアを代表する固有種、タスマニアデビル！島内をひたすら歩いて探す。日没間際、イモトのトランシーバーに連絡が。急いで目撃ポイントへ！だが辺りは真っ暗。コーディネーターがスマホで撮影したのを確認すると画面上部を走る黒い動物。タスマニアデビルは夜活発に活動する。だが見つけたのは体長50cm、タスマニアの固有種、パディメロン。結果、タスマニアデビルの収穫ゼロ。

翌朝、残念ながら野生のタスマニアデビルは見つからなかったが、保護施設に行くと生後３ヶ月の赤ちゃんとご対面！タスマニアデビルはタスマニアの食物連鎖の頂点に君臨する世界最大の有袋類。大人になったタスマニアデビルともご対面！餌を投入すると凶暴な姿に変貌。強靭な顎で骨まで跡形もなく噛み砕くという。この豹変したタスマニアデビルもスタンプに！

この時期タスマニアの動物たちは子育てラッシュ！ロケで出会った赤ちゃん連れの親子をスタンプにしていこう！

まず出会ったのは真っ白い毛が美しいホワイトワラビーの親子。

続いての親子はウォンバット。1日の大半を袋の中で過ごす赤ちゃん。顔を出すのは非常に稀。この貴重な瞬間をスタンプに！

さらに世界最小フェアリーペンギンの親子も！

動物の数が足りていないのでイモトの苦手なヘビ！オーストラリア最強クラスの毒蛇、タイガースネーク。用意したのはマイクロファイバー絨毯。ここにヘビを放ち正面から迫力のある1枚を狙う！これもスタンプに採用！

ラストは世界最大、タスマニアオオザリガニ！思ったよりも小ぶりだがこれもスタンプに！

以上、イモトスタンプツアータスマニア編でした。