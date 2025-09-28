J£±Í¥¾¡ÌÜ¤¶¤¹Çð¤ÎÂÆ§¤ßÂ³¤¯¡£ÄËº¨¥ß¥¹¤«¤éÀèÀ©ÅÀ¸¥¾å¡¢Àîºê¤È£´¡Ý£´¤Ç£´»î¹çÏ¢Â³¤Î¥É¥í¡¼¤Ë
¡¡Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤Ï£¹·î28Æü¡¢J£±Âè32Àá¤ÇÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÎUvance¤È¤É¤í¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by Fujitsu¤ÇÂÐÀï¡££´¡Ý£´¤Ç¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡£´°Ì¤ÎÇð¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç£µÀïÌµÇÔ¤â£³»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥É¥í¡¼Ãæ¤È¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¤»î¹ç¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Í¥¾¡Áè¤¤¤Ë¸þ¤±¤Æ£´»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤ò¾þ¤ê¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤°ìÀï¤Ë¡£
¡¡¥¹¥¿¥á¥ó¤Ë¤ÏGK¾®Åçµü²ð¡¢DFÇÏ¾ìÀ²Ìé¡¢¸Å²ìÂÀÍÛ¡¢¿ù²¬ÂçÚö¡¢¥¸¥¨¥´¡¢MF»³ÅÄÍº»Î¡¢¾®²°¾¾ÃÎºÈ¡¢ÃæÀîÆØ±Í¡¢¾®Àô²ÂÊæ¡¢FW³ÀÅÄÍµÚö¡¢Ãç´ÖÈ»ÅÍ¤ÏÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡ÃúÇ«¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò·Ò¤®¡¢¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤¿Çð¤À¤Ã¤¿¤¬¡£ÄËº¨¤Î¥ß¥¹¤«¤é£·Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤Î¸Å²ì¤Î²£¥Ñ¥¹¤¬Ã»¤¯¤Ê¤êÃ¥¤ï¤ì¤¿Î®¤ì¤«¤é¡¢°ËÆ£Ã£ºÈ¤ò¿ù²¬¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢PK¤ò¸¥¾å¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢ÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â15Ê¬¤Ë¤¹¤°¤µ¤ÞÈ¿·â¡£»³ÅÄ¤Î±Ô¤¤½Ä¥Ñ¥¹¤ò¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¼õ¤±¤¿³ÀÅÄ¤¬Á°¤ò¸þ¤¡¢ÅÝ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âº¸Â¤ÇÎ®¤·¹þ¤ß¡¢»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ39Ê¬¤ËµÕÅ¾¡£»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¿ù²¬¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤¿¥¸¥¨¥´¤¬¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤«¤é¡¢º¸Â¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ëº¸²¼¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥³¡¼¥¹¤Ë·è¤á¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢45¡Ü£µÊ¬¤Ë¼ºÅÀ¡£¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é°ËÆ£¤Ë·è¤á¤é¤ì¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¸åÈ¾¤â¹¶¼é¤¬·ã¤·¤¯Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë¥²¡¼¥àÅ¸³«¤Ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢³«»ÏÁá¡¹¤Î51Ê¬¤Ë¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¼ºÅÀ¡£¼«¿Ø¤Ë¤Æ¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥¹¤Ç·Ò¤¬¤ì¡¢ºÇ¸å¤ÏÏÆºäÂÙÅÍ¤Ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤µ¤ì¡¢¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç»î¹ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£66Ê¬¡¢ÃæÀîÆØ±Í¤¬¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¤ò·è¤á¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¥¿¥¤¥¹¥³¥¢¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¡£
¡¡79Ê¬¤ËÄËº¨¤Î¼ºÅÀ¤â¡¢90Ê¬¤Ë»°´Ý³È¤¬ÅÚÃÅ¾ì¤ÇÆ±ÅÀÃÆ¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞÄË¤ßÊ¬¤±¤Ç·èÃå¤·¡¢Çð¤Ï£´»î¹çÏ¢Â³¤Î¥É¥í¡¼¤ÈÂÆ§¤ß¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼¡Àá¤Ï10·î£´Æü¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÈÁê¤Þ¤ß¤¨¤ë¡£
