¹ë½£¤ÇÃæ¹ñ¿Í¥Ï¥¤¥¥ó¥°¥°¥ë¡¼¥×¤¬¹ÓÅ·¤ÇÎ©¤Á±ýÀ¸¡¢1¿Í»àË´¡¢½½Ê¬¤ÊÁõÈ÷»ý¤¿¤º¡½Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÍÈ»ÒÈÕÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÆîÉô¤ÎÅç¡¢¥¿¥¹¥Þ¥Ë¥¢½£¤Î¥¯¥ì¥¤¥É¥ë»³¹ñÎ©¸ø±à¤Ç26Æü¸á¸å¡¢¥Ï¥¤¥¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹ñ¿Í4¿Í¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬¹ÓÅ·¤ÇÎ©¤Á±ýÀ¸¤·¤¿¡£
ÊÌ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬È¯¸«¤·¤Æ·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤¿¤¬¡¢¸·¤·¤¤µ¤¾Ý¾ò·ï¤Î¤¿¤á¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤¬½ÐÆ°¤Ç¤¤º¡¢µß½õÂâ¤¬ÍâÆü¤Ë4¿Í¤òµß½Ð¤·¤¿¡£¤·¤«¤·½÷À1¿Í¤ÏÄãÂÎ²¹¾É¤Ç»àË´¤·¤¿¡£
4¿Í¤Î¤¦¤Á3¿Í¤Ï²ÈÂ²¤Ç¡¢1¿Í¤Ï¤½¤ÎÍ§¿Í¤À¤È¤¤¤¦¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ï²¹¤«¤¤°áÎà¤ä¿©ÎÁ¡¢¿å¡¢ÃÏ¿Þ¡¢²ûÃæÅÅÅô¡¢µßµÞÈ¢¡¢¸Ä¿ÍÍÑµßÆñ¿®¹æÈ¯¿®´ï¡ÊPLB¡Ë¤Ê¤É¤ÎÁõÈ÷¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌøÀî¡Ë