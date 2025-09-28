Æîº»ÎÉ Èþ¥Ç¥³¥ë¥Æ¹õ¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¡ª¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¸å¤Ë¤Ï¥Ê¥¤¥È¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¡È³¤³°¿Ê½Ð¥¢¥Ô¡¼¥ë¡É
¡¡Âç¤¤¯³«¤¤¤¿¶»¸µ¤ÈÂ¸µ¤Î¥¹¥ê¥Ã¥È¤¬Âç¿Í¤Î¿§µ¤¤òÉº¤ï¤»¤ë½÷Í¥¡¦Æîº»ÎÉ¤¬¡¢9·î17Æü¤Ë´Ú¹ñ¡¦³ø»³¤Ç³«Ëë¤·¤¿¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤Î¹ñºÝ±Ç²èº×¡ÖÂè30²ó³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤ËÅÐ¾ì¡£±Ç²è¡ØËü»ö²÷Ä´¡ã¥ª¡¼¥ë¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥º¡ä¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿Æî¤ÏÆ±Æü¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤¤¤¿¡£
¡ÖÈà½÷¤¬¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ÇÃå¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¥É¥ì¥¹¤Ç¤¹¡£¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê²ÖÊÁ¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿Á¡ºÙ¤Ê¥ì¡¼¥¹¤«¤é¤ÏÇØÃæ¤äÂ¸µ¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¡¢¶»¸µ¤ÏÂçÃÀ¤Ë³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸÷Âô¤Î¤¢¤ë¥·¥ë¥¯ÁÇºà¤È¥ì¡¼¥¹¤¬¾åÉÊ¤µ¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¡Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡½é¤á¤Æ³¤³°¤Î±Ç²èº×¤Ë»²²Ã¤·¤¿Æî¤òËÜ»ï¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¤Î¤Ï2Æü¸å¤Î9·î19Æü¡£Èà½÷¤Ï¡¢±é¼Ô¤Î½É¼Ë·ó¹µ¤¨¼¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥Û¥Æ¥ë³ø»³¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Û¥ó¥³¥ó¥Ê¥¤¥È¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡ÖÆ±¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡Ø³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¡Ù¤Î¸ø¼°¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢±Ç²èº×´ü´ÖÃæ¤Ï´Ø·¸¼Ô¸þ¤±¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ä¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤ò¥Û¥Æ¥ë¤ÇÊ£¿ô¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¡Ø¥Û¥ó¥³¥ó¥Ê¥¤¥È¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡Ù¤Ï¹á¹Á±Ç²è¤ò¾Ò²ð¡¦½Ë²ì¤·¡¢¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤ò¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£2024Ç¯¤Ë¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£
¡¡Æî¤µ¤ó¤Ï2025Ç¯12·î¤Ë¹á¹Á¤Ç¸ø³«Í½Äê¤Î¹á¹Á±Ç²è¡ØROAD TO VENDETTA¡Ù¤Ç¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë³¤³°ºîÉÊ¤Ë¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î·Ò¤¬¤ê¤Ç¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£600¿Í°Ê¾å¤Î±Ç²è´Ø·¸¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤¿¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æî¤µ¤ó¤â½÷Í¥¤È¤·¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢º£¸å¤Ï³¤³°¤Ç¤Î³èÌö¤âÁý¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤ÎÁ°Æü¤Ë¤Ï¡¢³ø»³¤Ç±©¤ò¿¤Ð¤¹»Ñ¤òÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö18Æü¤ÎÌë¡¢³ø»³¤Î¿Íµ¤´Ñ¸÷ÃÏ¡¦³¤±ÀÂæ¥á¥¤¥óÄÌ¤ê¤Î¥µ¥à¥®¥ç¥×¥µ¥ë²°¤ÇÆî¤µ¤ó¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò´Þ¤á¤Æ3¿Í¤Ç¿©»ö¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£½é¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Î¶ÛÄ¥¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤«¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤Ë¤Ï¥Ó¡¼¥ëÉÓ¤¬²¿ËÜ¤«¶õ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¤è¡×¡Ê±Ç²èº×¤ËË¬¤ì¤¿´ÑµÒ¡Ë
¡¡º£Ç¯23ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿Æî¡£º£¸å¤Î³èÌö¤Ë¤Þ¤¹¤Þ¤¹´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£