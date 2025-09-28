無地より“チェック柄”かも♡【niko and ...】で毎年人気！「秋っぽシャツ」

服装に悩みがちな季節の変わり目。これから新調するなら、どれを選べばいい？ それなら【niko and ...（ニコアンド）】で毎年人気という、チェック柄シャツがおすすめです。プラスワンで秋っぽさがアップ。クラシカルなムードをまとってトレンド感も高まるチェック柄は、無地よりも“おしゃれしている感”を出せるかも。スタッフさんによる着こなしテクニックもぜひ参考にして。

秋っぽクラシカルスタイルを楽しめる人気シャツ

【niko and ...】「40ビエラレピアチェックシャツ」\6,000（税込）

「毎年人気」「柔らかな肌触りが気持ちのいい生地で今年も人気の予感です」と、スタッフさんもイチオシのシャツ。チェック柄がコーデのアクセントになり、一点投入するだけでおしゃれ見え。秋っぽさもトレンド感も一気に高まります。公式オンラインストアによると「襟元は柔らかいワイヤー入り」とのこと。着こなしのアレンジも楽しめそう。

おしゃれ上級者になれるかも！ 最旬テイストミックスコーデ

テーラードベストできちんと感を、ラインパンツでスポーティな要素を加味すれば、最旬テイストミックスコーデが完成。メンズっぽハンサムルックは「帽子で女性らしさを取り入れて、バランスを取りました」とコメントする、スタッフさんのテクニックもマネしたいポイント。

配色のセンスが光る！ 周りと差がつくワントーンコーデ

トレンドのフリンジデザインが目を引くスカートを合わせて、フェミニンな着こなしに。グレーのワントーンにグリーンのチェック柄が映えておしゃれ見え。スタッフさんのように、チェック柄シャツの上にデニムシャツをたすき掛けすれば奥行きがうまれ、ワンランク上のコーデを楽しめそうです。

秋っぽ大人可愛いレイヤードコーデ

「ふわふわした生地感なので腰巻きにしたり羽織ったりなどなどさまざまな着こなしを楽しめます」とコメントするスタッフさんは、刺繍キャミソールをレイヤード。フェミニンなムードをまとって、大人可愛い着こなしに。スウェットパンツにラフに着崩せば、こなれ感のある秋コーデが完成。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i