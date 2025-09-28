フジテレビは28日、佐藤隆太が主演を務める新ドラマ「新東京水上警察」（10月7日スタート、火曜後9・00）の主題歌を、年内で活動終了を発表している5人組ロックバンド「Aqua Timez」が担当することを発表した。

同作は、日本の連ドラ史上初の「水上警察」を題材にし、佐藤隆太演じる刑事と水上警察署のチームが、東京の海や川を警備艇で駆け巡り事件を追う、大迫力のマリン×クライムエンターテインメント。Aqua Timezは主題歌「if you come」を書き下ろした。

Aqua Timezが連続ドラマの主題歌を担当するのは、2014年以来、約11年ぶりで、フジテレビ系連続ドラマの主題歌は今回が初。さらに、2025年いっぱいまでの活動を宣言しており、この楽曲が最後の書き下ろし主題歌となる。

バンドは節目の一曲に「本作のテーマに寄り添いながら、人と人が支え合うことで生まれる強さを音楽に込めました。水上という舞台で繰り広げられる人間模様とともに、ドラマをご覧になる皆さまの心に残る楽曲となれば幸いです。主題歌を通じて作品の世界観に少しでも彩りを添えられることを光栄に思います」とコメントを発表した。

Aqua Timezは03年結成。05年発売のインディーズ盤「空いっぱいに奏でる祈り」がクチコミを中心に話題を集め、80万枚を超えるセールスを記録する。06年にミニアルバム「七色の落書き」でメジャーデビューし、さらに同年リリースのシングル「決意の朝に」「千の夜をこえて」が立て続けにヒットし、その年の「NHK紅白歌合戦」に出場した。18年の年末に惜しまれながらも解散。しかしながら今年デビュー20周年を迎えるにあたり、24年7月に再結成を発表。25年いっぱいまで活動を行う。