µþÅÔ¤Î£Ê£Á²ñÄ¹¤¬£³²¯±ß¿½¹ðÏ³¤ì¡¢½êÆÀ±£¤·¤Î´ØÏ¢´ë¶È¤«¤é¼õ¤±¼è¤ë¡Ä¹ñÀÇ¤¬»ØÅ¦¤âËÜ¿Í¤ÏÈÝÄê
¡¡£Ê£Á¥°¥ë¡¼¥×µþÅÔ¡ÊµþÅÔ»Ô¡Ë¤ÎÃæÀîÂÙ¹¨²ñÄ¹¡Ê£·£´¡Ë¤Ï£²£¸Æü¡¢Âçºå¹ñÀÇ¶É¤«¤é¼«¿È¤ÎÊ£¿ô¤Î´ØÏ¢´ë¶È¤¬ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤Î£·Ç¯´Ö¤Ç·×Ìó£µ²¯±ß¤Î½êÆÀ±£¤·¤ò¹Ô¤¤¡¢¼«¿È¤Ë¤â£³²¯±ß¤Î¿½¹ðÏ³¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÀî»á¤Ï¤¤¤º¤ì¤Î»ØÅ¦¤âÈÝÄê¤·¡¢º£·î£²£µÆü¡¢¹ñÀÇÉÔÉþ¿³È½½ê¤Ë¿³ººÀÁµá¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃæÀî»á¤Î´ØÏ¢´ë¶È£·¼Ò¤Ï¡¢£Ê£Á¥°¥ë¡¼¥×µþÅÔ¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Ê¤É¤«¤éÊ£¿ô¤Î·úÊª²òÂÎ¹©»ö¤ò¼õÃí¡£µ¶¤ÎÎÎ¼ý½ñ¤ò¼è°úÀè¤ËÈ¯¹Ô¤µ¤»¤Æ²Í¶õ¤Î³°ÃíÈñ¤ò·×¾å¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£Æ±¹ñÀÇ¶É¤Ï¡¢£·¼Ò¤¬²Í¶õ¤Î·ÐÈñ¤ÇÌó£µ²¯±ß¤Î½êÆÀ¤ò±£¤·¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±¹ñÀÇ¶É¤Ï¡¢¤³¤Î¤¦¤ÁÌó£³²¯±ß¤¬ÃæÀî»á¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¡¢´ØÏ¢´ë¶È¤Î»ö¼Â¾å¤ÎÌò°÷¤È¤ß¤Ê¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¾ÞÍ¿¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ë¿½¹ð¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡££·¼Ò¤ÈÃæÀî»á¸Ä¿Í¤Ï¡¢Æ±¹ñÀÇ¶É¤«¤é½Å²Ã»»ÀÇ¤Ê¤É¤ò´Þ¤àÌó£µ²¯±ß¤òÄÉÄ§²ÝÀÇ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µþÅÔÉÜÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¤¿ÃæÀî»á¤Ï¡¢¡Ö¡Ê´ØÏ¢´ë¶È¤Î¡Ë·Ð±Ä¤Ë¤Ï´ØÍ¿¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¾ÞÍ¿¤Ï°ìÀÚ¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÀî»á¤Ï£±£¹£¹£²¡Á£²£°£°£²Ç¯¡¢µþÅÔÉÜÈ¬ÌÚÄ®¡Ê¸½¡¦ÆîÃ°»Ô¡Ë¤ÎÄ®Ä¹¤òÌ³¤á¡¢£°£µÇ¯¤Ë½°µÄ±¡µÄ°÷¤Ë½éÅöÁª¡££°£¹Ç¯¤Î½°±¡Áª¤ÇÍîÁª¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢£Ê£Á¶¦ºÑÏ¢·Ð±Ä´ÉÍý°Ñ°÷²ñÉû²ñÄ¹¡¢£Ê£ÁÁ´ÇÀ·Ð±Ä´ÉÍý°Ñ°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£